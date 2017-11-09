NBA特稿》勇士當前爭冠最大罩門：板凳深度

2017年11月09日 14:02 中時電子報 黃及人

儘管上季總冠軍勇士逐漸找回王者風範，但他們本季爭冠最大罩門，還是在於板凳深度，畢竟光靠「四巨頭」柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特與卓雷蒙格林撐住場面，經歷漫長且艱辛的例行賽之後，4人也會難免出現身心俱疲的困境。

勇士今年「號稱」留住上季摘冠陣容，板凳上仍走了克拉克這名得分好手，雖補進尼克楊、卡斯比與喬丹貝爾，卻又碰上3人適應太慢，以及伊戈達拉、麥克考、威斯特、麥基、盧尼等原有替補表現不穩，才讓勇士先前走得有點顛簸。

尤其是期許展現瘋狂三分火力的尼克楊，本季表現低迷，場均得分從上季13.2分跌到本季的5分，儘管三分命中率仍維持4成上下，但他的散漫防守態度，讓勇士總教練科爾不知該用他多久才對，彷彿變成難用的雙面刃。

更因科爾計畫培養今年選秀第38順位選來的貝爾，造成擠壓到麥基、盧尼等兩位替補長人的上場空間，也讓到底當前誰是板凳陣容當中，主要替補先發中鋒帕楚利亞的人選，至今仍沒合適解答，科爾只能繼續嘗試當中。

本季很明顯的狀況是，每當勇士四巨頭下場休息，板凳戰力不僅無法幫助先發守住領先，甚至大部分時間都處「敗家」模式，勇士轉眼從領先變落後，宛如在幫先發主力「挖坑」，造就科爾不敢讓四巨頭在場下休息太久的結局。

幸好科爾是名很懂得如何把球員應有效應發揮出來的教練，這個賽季也還很長，他有很多時間與比賽，足以調整出最適合勇士在季後賽拚戰的輪替模式，以及找到增加勇士板凳深度的最佳方案，就讓球迷好好期待吧！

(中時電子報)