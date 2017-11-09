施壓慶富聯貸案？國庫署長：長官說什麼 我們就做什麼

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國庫署遭爆在獵雷艦聯貸案中對公股銀行施壓！時代力量立委黃國昌今天在財政委員會質詢國庫署長阮清華時指出，2015年9月，時任行政院秘書長的簡太郎為慶富承攬獵雷艦案的聯貸案，邀集各銀行開會，結果，後來升任國庫署副署長的「國庫署公股管理組組長」顏春蘭卻出現在會議中，此舉完全逾越國庫署管理公股銀行的分際，顯然就是要向銀行施壓。

對此，阮清華一開始雖語帶保留，但在黃國昌不斷提出明確事證的逼問下，慢慢鬆口坦承，當時行政院是在開會開到一半時，臨時通知顏春蘭趕過去。

黃國昌追問，是誰通知顏春蘭去參加會議？阮清華表示，據他了解，是行政院直接打電話到財政部長辦公室，再由財政部長辦公室通知顏春蘭到場。

引發爭議的是，這場質詢一開始時，黃國昌先詢問阮春華，國庫署是否曾關心、關切、介入公股銀行的貸款？當時，阮春華強調，「國庫署從來沒有關心、關切、介入銀行的聯貸案，因為這不是國庫署的職責。

因此，在阮春華坦承國庫署確實曾派人前往出席慶富聯貸案會議，黃國昌當場痛批「你不是說聯貸不是你們的職責嗎？為何還派人去？」阮春華竟回應，「我們是事務官，基本上就是長官說什麼，我們就做什麼」。

但阮春華強調，國庫署出席會議跟「施壓」完全是兩件事情，但黃國昌強調，國庫署的職責不是去喬聯貸，卻被要求出席聯貸會議，「不就是因為你們是公股銀行的管理機關嗎？不然找你們去幹嘛！」

(中時)

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