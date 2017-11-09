莫干山 武康路 上海灘 民國名流們的工作生活圈

2017年11月09日 14:22 中時電子報 綜合報導

晚清民國時代的上海灘風雲際會，是遠東首屈一指的大都市。外灘區域幾乎集中了西方國家駐滬辦事機構、銀行及商貿總部。政要、富商、幫派大佬......，各色風流人物在這裏演繹流傳後世的故事。距離外灘20里，梧桐婆娑的武康路則是當年上海最頂級的居住區，黃興、唐紹儀舊居、義大利領事官宅等都坐落於此。再向西200公里，當時最時尚的避暑勝地莫干山是滬上名流繼外灘工作區、武康路生活區之後不可缺少的度假休閒區，狩獵、爬山、探險等戶外運動的天然場所。每逢週末或節假日，上海各界名人前往莫干山休閒度假變成了一種常態。莫干山與外灘、武康路組成了一條當時最時尚的工作、生活與休閒線路。這座浙北名山也因此與上海灘緊密的聯繫在一起，可以說「上海灘上有怎樣的動靜，莫干山上就有怎樣的聲響；武康路上出現怎樣的人影，莫干山上就會有怎樣的面孔。」

說道當時莫干山在滬上的地位，還有這樣一則軼事。1943年，汪偽政府將租界200多條以外國人命名的馬路，全部改成以中國各省、市及部分縣級行政區域名稱命名。方案形成後由市長親自送往暫住武康路周佛海別墅的汪精衛審定。汪精衛只對福開森路等幾條重要馬路給予關注，他憑自己多次途經武康上莫干山留下的美好印象，對周佛海說，武康莫干山在山區，福開森路在大都市，但環境和氛圍極為相象，不僅洋人喜歡那裏，上海灘的政要富商都喜歡往那裏跑，福開森路就以武康命名吧。武康路從此就在上海灘叫響。

莫干山曾作為滬上名流最喜愛的避暑休閒地，迄今仍昔吸引很多遊客前往欣賞。（圖/主辦單位提供）

作為滬上名流最喜愛的避暑休閒地，莫干山上自然也少不了名人故居，這些老宅也見證了諸多的風雲故事。

從1898年教士伊文思最早在莫干山購地築別墅，此後的半個世紀莫干山上興起了築屋潮。杜月笙、黃金榮、張嘯林、張靜江在山上擇地造屋。汪精衛則是張嘯林「林海別墅」的常客。蔣介石把莫干山「武陵村」改造成合自己嗜好的避暑山莊，在山上，他與宋美齡歡度了新婚蜜月，還與周恩來就國共合作進行談判，又召開過關於發行「金圓券」的新貨幣改革會議等等。

如今，這些別墅中有許多還保存著當時珍貴的老照片、舊報紙，供遊人追憶往昔歲月。

(中時電子報)