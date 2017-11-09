廢棄車保管移置費討不到 600多萬恐市民埋單

友善列印
中時

北市針對自行車違規停放，明年元旦起將收拖吊費、保管費，市議員潘懷宗指出，北市許多有牌廢棄汽、機車占用停車格，近4年查報近2萬輛，機車卻有98％未領回，換算有600多萬移置、保管費拿不回來，連有牌車輛都收不到錢，何況無牌的自行車？柯文哲表示，這一看就是個問題，會加強落實。

潘懷宗9日在議會總質詢指出，北市近4年查報的有牌廢棄汽、機車有1萬8894輛，每年約有5000輛，常有民眾向他反映，車輛棄置在路上或停車格內，看起來已無法使用，盼能清出空間，不過市府處理成效很差。

他舉例，今年環保局拖吊移置汽車198臺、機車4681臺，但公告1個月後，未領回的汽車有141臺、機車4560臺，市府耗費大量人力和經費，卻只收回12萬的移置、保管費，近4年廢汽機車有高達98％以廢棄物清除。

依「臺北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」規定，汽車移置費900元、保管費每半日100元；機車移置費200元，保管費每半日25元。潘懷宗保守估計，未領回的車輛少收600多萬拖吊、移置費，全由市民埋單，他痛批，連有牌照的車輛都收不到，明年怎麼處理無牌的自行車？

對此，警察局長陳嘉昌說，若有牌車輛占用停車格，會由警察局通報，車主需限期清理，若沒有回應，未將案子送往環保局拖吊；環保局長劉銘龍說，若公告後未領回，環保局會將拖吊的廢棄汽機車拍賣，每年收入約有300萬元。

不過，潘懷宗質疑，廢棄車輛標售是一回事，該收的保管、移置費仍然沒收到，市府應更積極處理。對此，柯文哲坦言，這一聽又是個問題，拖吊前應該跟車主確認到底要不要車輛，針對廢棄車輛的處理，未來會更努力去落實。

(中時)

中國東方航空推早鳥優惠機票 兩… 好巿多殺很大 11／24在台首推黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。