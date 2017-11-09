廢棄車保管移置費討不到 600多萬恐市民埋單

2017年11月09日 14:35 中時 陳燕珩

北市針對自行車違規停放，明年元旦起將收拖吊費、保管費，市議員潘懷宗指出，北市許多有牌廢棄汽、機車占用停車格，近4年查報近2萬輛，機車卻有98％未領回，換算有600多萬移置、保管費拿不回來，連有牌車輛都收不到錢，何況無牌的自行車？柯文哲表示，這一看就是個問題，會加強落實。

潘懷宗9日在議會總質詢指出，北市近4年查報的有牌廢棄汽、機車有1萬8894輛，每年約有5000輛，常有民眾向他反映，車輛棄置在路上或停車格內，看起來已無法使用，盼能清出空間，不過市府處理成效很差。

他舉例，今年環保局拖吊移置汽車198臺、機車4681臺，但公告1個月後，未領回的汽車有141臺、機車4560臺，市府耗費大量人力和經費，卻只收回12萬的移置、保管費，近4年廢汽機車有高達98％以廢棄物清除。

依「臺北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」規定，汽車移置費900元、保管費每半日100元；機車移置費200元，保管費每半日25元。潘懷宗保守估計，未領回的車輛少收600多萬拖吊、移置費，全由市民埋單，他痛批，連有牌照的車輛都收不到，明年怎麼處理無牌的自行車？

對此，警察局長陳嘉昌說，若有牌車輛占用停車格，會由警察局通報，車主需限期清理，若沒有回應，未將案子送往環保局拖吊；環保局長劉銘龍說，若公告後未領回，環保局會將拖吊的廢棄汽機車拍賣，每年收入約有300萬元。

不過，潘懷宗質疑，廢棄車輛標售是一回事，該收的保管、移置費仍然沒收到，市府應更積極處理。對此，柯文哲坦言，這一聽又是個問題，拖吊前應該跟車主確認到底要不要車輛，針對廢棄車輛的處理，未來會更努力去落實。

(中時)