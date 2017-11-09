新北牙醫公會 捐警防護噴霧器

2017年11月09日 14:46 中時 王揚傑

新北牙醫公會捐贈新北市警局防護噴霧器。（王揚傑翻攝）

警政署從去年底將「防護型噴霧器」列為應勤裝備之一後，警方在處理街頭滋事案件時更有壓制能力，新北市牙醫師公會為支持維護員警安全，有效制伏暴力嫌犯及滋事群眾，9日主動捐贈市警局「辣椒水柱型噴務器」715支、「防護型噴務器」1950支，加上市警局從105年陸續購置6800支防護型噴霧器，總數已達9400支，也確保現有每位外勤員警都能隨身配發1支以上，更能處理各種街頭突發狀況。

防護型噴霧器因體積小、便於攜帶，可在近距離及最短時間加以反擊壓制，而辣椒精不具化學成分，只會讓對象暫時喪失反抗能力，事後用大量清水即可洗淨，是多數國家執法人員的標準配備。在警政署將防護型噴霧器列為應勤裝備後，新北市警局即要求外勤員警必須隨身攜帶出勤，增加執勤能量。

上月29日凌晨板橋1處KTV有青少年在大廳發生口角，板橋警分局到場發現1名男子口袋露出折疊刀，正要盤查時卻有數名男子湧上意圖阻撓，員警立即噴灑辣椒水逼退眾人，將持刀男子壓制逮捕法辦，順利化解可能演變成鬥毆的危機。

新北市牙醫師公會理事長謝偉明、常務監事蔡東螢等一行人今（9）日上午在市警局捐贈2665支、市價約60萬元的辣椒噴霧器，市警局也回贈感謝狀，警察局長胡木源表示，特別感謝牙醫師公會連續9年每年都捐贈警用裝備及訓練經費，支持辛苦的警察同仁們。牙醫師公會理事長謝偉明則強調，警察是維護社會治安最重要的力量，希望能藉此拋磚引玉，邀請各界一同來共襄盛舉。

(中時)