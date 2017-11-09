新北牙醫公會 捐警防護噴霧器

新北牙醫公會捐贈新北市警局防護噴霧器。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時
新北牙醫公會捐贈新北市警局防護噴霧器。（王揚傑翻攝）

警政署從去年底將「防護型噴霧器」列為應勤裝備之一後，警方在處理街頭滋事案件時更有壓制能力，新北市牙醫師公會為支持維護員警安全，有效制伏暴力嫌犯及滋事群眾，9日主動捐贈市警局「辣椒水柱型噴務器」715支、「防護型噴務器」1950支，加上市警局從105年陸續購置6800支防護型噴霧器，總數已達9400支，也確保現有每位外勤員警都能隨身配發1支以上，更能處理各種街頭突發狀況。

防護型噴霧器因體積小、便於攜帶，可在近距離及最短時間加以反擊壓制，而辣椒精不具化學成分，只會讓對象暫時喪失反抗能力，事後用大量清水即可洗淨，是多數國家執法人員的標準配備。在警政署將防護型噴霧器列為應勤裝備後，新北市警局即要求外勤員警必須隨身攜帶出勤，增加執勤能量。

上月29日凌晨板橋1處KTV有青少年在大廳發生口角，板橋警分局到場發現1名男子口袋露出折疊刀，正要盤查時卻有數名男子湧上意圖阻撓，員警立即噴灑辣椒水逼退眾人，將持刀男子壓制逮捕法辦，順利化解可能演變成鬥毆的危機。

新北市牙醫師公會理事長謝偉明、常務監事蔡東螢等一行人今（9）日上午在市警局捐贈2665支、市價約60萬元的辣椒噴霧器，市警局也回贈感謝狀，警察局長胡木源表示，特別感謝牙醫師公會連續9年每年都捐贈警用裝備及訓練經費，支持辛苦的警察同仁們。牙醫師公會理事長謝偉明則強調，警察是維護社會治安最重要的力量，希望能藉此拋磚引玉，邀請各界一同來共襄盛舉。

(中時)

不滿女友參加員工聚餐 男竟當街… 毒販欲吞毒滅證 警快手噴辣椒水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。