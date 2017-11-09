旅客不如預期？ 北海道新幹線首年慘虧14億

行駛於日本東北與北海道新幹線的「隼號」列車。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

據日本每日新聞報導，日本鐵路（JR）北海道分公司於7日公佈，去年該區全線營運狀態，發現全北海道的鐵路都陷入虧本經營的慘況，總營運赤字高達525億7,600萬日圓（約139.7億台幣），比前年（2015）年度又增加約114億日圓（約30.3億台幣）的虧損，是繼2000年以來，JR北海道所面臨最大額度的赤字。而於去年3月通車的新幹線，似乎因為尚未全線通車之故，造成旅客使用量不如預期，而面臨慘虧54億日圓（約14.5億台幣）的困境。

原無新幹線路線的北海道地區，日本政府在1972年決定，規劃從青森到札幌的北海道新幹線，卻因為經費和地方協調問題，一直拖到2005年5月，青森至函館路段才開始動工，施工時間又花了11年，才順利達成部份通車。首先完工新青森－新函館北斗4個站，可和東北新幹線連結，最遠可直達東京。而餘下從新函館北斗－札幌的5站，則因為沿途7成5必須開鑿隧道，導致工程期限嚴重落後，再加上昂貴的建設經費，被迫延後至2031年才能完工通車。

北海道新幹線的經濟艙內部配置。（圖/JR北海道官網）
北海道新幹線的一等艙座位配置圖。（圖/JR北海道官網）

北海道新幹線能與日本東北相連，並快速直達東京。（圖/JR北海道官網）

由於北海道的冬季會有大量暴風雪，加上先期部份地區遭受颱風重創，也讓JR北海道在維護、修繕和維持陸線上，必須支出更高額的費用來支撐。面對外界對於新幹線高額虧損的疑問，小山俊幸専務表示，「其實當初本就有預想，北海道新幹線通車短期內可能會有高額虧損的可能，未來我們將強化運送力，並嘗試推出更多更新的旅遊配套方案，讓新幹線的搭乘率大幅增加並轉虧為盈。」

(中時電子報)

文章來源：３年連続、全線区で営業赤字　新幹線５４億円

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