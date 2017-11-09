美堅持「公平貿易」 APEC部長會議聲明卡關

2017年11月09日 15:18 中時 陳建瑜 、工商／ 陳鷖人 、工商／

APEC（亞太經合會）雙部長會議閉幕，但僅「原則性」通過會議聲明。因美方堅持在聯合聲明稿中納入「公平貿易」相關作法，例如不可強制技術移轉、落實保護智慧財產權、取消過度補貼等，致部長會議雖延長至今（9）日上午閉幕，仍無法達成協議。爭議部分仍續討論， 直到明領袖會議展開前才能定案。

經濟部表示，由於受到美國堅持在聯合聲明稿中納入與「公平貿易」相關作法，例如不可強制技術移轉、落實保護智慧財產權、取消過度補貼等，致部長會議延長至11月9日上午閉幕時，仍無法達成協議。

經濟部說，會議主席宣布「原則」同意部長會議聯合聲明內容，有爭議部分將繼續討論定案。

美國在會上發言，充滿川普政府的風格。美國表示，WTO（世界貿易組織）目前面臨許多挑戰，特別是仍有會員採取扭曲市場的措施，例如要求強制技術移轉、未落實保護智慧財產權、過度補貼等，而WTO的規則並無法有效處理。美國信奉自由、開放及公平貿易，亦盼會員對等互惠開放。

據悉，美國對「反保護主義」入字眼也表達堅決反對，領袖宣言及部長聯合聲明內容都陷入僵局。另外，美方也表示未來將在APEC積極推動服務業及數位貿易的議題。

經濟部長沈榮津則在會中表示支持WTO多邊貿易體系立場，期盼WTO會員基於過去部長會議成功經驗，展現政治意願，確保今年12月第11屆WTO部長會議（MC11）達到成果。

沈榮津指出，我方另呼籲因應數位科技發展，WTO應積極回應企業的需求，特別是有利中小企業及數位產業發展議題。

(中時)