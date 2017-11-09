影》「上帝的部落」成垃圾瀑布 司馬庫斯美景變調

「上帝的部落」成垃圾瀑布 司馬庫斯美景變調
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中天
中時電子報／
「上帝的部落」成垃圾瀑布 司馬庫斯美景變調。(圖／翻攝自Follow XiaoFei 跟著小飛玩)

位在新竹縣尖石鄉的司馬庫斯，因擁有群山環抱、雲霧繚繞的美景，被人譽為「上帝的部落」，成為不少國外遊客來台觀光必遊的勝地。不過最近有外國遊客經過當地，竟見到山坡上居然被堆滿垃圾，簡直像一座垃圾山瀑布，直呼「太誇張」。

來自美國北卡羅萊納州的背包部落客李小飛（Asher Leiss），時常在臉書上分享台灣各地瀑布的美景，近日他貼出一則「垃圾瀑布」的短片，從尖石鄉後山泰崗部落通往司馬庫斯唯一的聯絡道路，邊坡下方滿滿都是垃圾，除了一袋袋家庭垃圾外，還有蔬果、飲料罐、農藥肥料袋，甚至連大型家具床墊都被人丟棄在這，影片一上傳也引起網友撻伐，紛紛留言表示：「美麗的風景被這些沒公德心的人破壞殆盡了！」

「上帝的部落」成垃圾瀑布 司馬庫斯美景變調。(圖／翻攝自Follow XiaoFei 跟著小飛玩)
「上帝的部落」成垃圾瀑布 司馬庫斯美景變調。(圖／翻攝自Follow XiaoFei 跟著小飛玩)
連貼「亂丟垃圾最高罰6000元」的告示牌，仍無法制止遊客亂丟垃圾。(圖／翻攝自Follow XiaoFei 跟著小飛玩)

附近居民表示，許多民眾經過這個轉彎處，常常隨手就將垃圾往下丟棄，至於大型家具則可能來自於部落居民，久而久之這邊就成了一座垃圾山；尖石鄉公所清潔隊長黃比德說，這座垃圾瀑布是老問題，多次宣導不要亂丟垃圾，連貼有「亂丟垃圾最高罰6000元」的告示牌，也還是無法制止遊客沒有公德心的行為。

新竹縣政府環保局表示，司馬庫斯有設置垃圾轉運站，清潔業者每周收運一次，但因為山區垃圾車噸位不大，每次收的量不到3噸，無法負荷司馬庫斯每周產出的垃圾量。目前新竹縣每日產出的垃圾量至少有140噸，市區都消化不了，更何況是偏遠的後山，目前正積極和鄉公所協調是否在護欄設置圍籬，避免再被人亂丟垃圾。

(中天)

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