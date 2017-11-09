日本首次有男性控訴：夫妻同姓違憲

2017年11月09日 15:10 中時 黃菁菁

日本人和外國人結婚可選擇同姓或別姓，但日本人與日本人之間結婚卻無法選擇姓氏。東京證券第1部上市的軟體開發公司社長、46歲的青野慶久等2人，認為此乃違反「法律之前人人平等」的日本憲法規定，故向日本政府提訴索賠220萬日圓；他的代理辯護律師表示，這是日本首次有男性提出夫妻同姓違憲的訴訟。

《每日新聞》報導，青野經營的「cybozu」軟體開發公司於2000年在東京證交所主板掛牌上市，隔年他結婚後，選擇用妻子的姓登記戶籍，但仍保留被人熟知的本姓「青野」。

不過，青野名下的股份若要改成他現在戶籍上的姓氏，必須花300萬日圓(約台幣80萬5千元)。他表示，「就像工作方式多樣化之後，更容易工作一樣，姓氏若能夠有所選擇，也應該會更容易生存。」

日本隨著越來越多女性進入社會，希望能夠選擇夫妻別姓的人也有所增加。原告代理律師作花知志表示，「姓氏也可以反應出人權的側面，日本只要修改戶籍法，許可自由選擇姓氏即可，然而現狀卻違反憲法精神。」

住在神奈川縣的20多歲女性也預定同時提訴，因為她很喜歡自己的本姓，她表示，「姓名是一種自我認同，因為1張結婚證書就變成了別人的姓，實在很令人懊惱。」

日本民法第750條規定，夫妻結婚時，必須選擇姓丈夫或妻子一方的姓。日本最高法院2015年時曾判定夫妻別姓合憲，但15名法官當中，包括3名女性在內，有5人認為是違憲，輿論對判決結果也頗有微詞。

(中時)