佯裝老師姦殺女童 蔡榮樹逃亡21年判無期徒刑

2017年11月09日 14:55 中時電子報 王已由

北市南港成德國小27年前發生六年級女童遭性侵殺害命案，因檢警採集精液檢體缺乏比對對象成為陳年懸案，直到2011年碰碰車攤商蔡榮樹涉另起性侵案被捕，經DNA比對才宣告破案，蔡榮樹逃亡21年難逃法網，案經台灣高等法院更二審依強制性交故意殺人罪，判蔡無期徒刑，褫奪公權終身後，最高法院9日駁回上訴，全案確定。

55歲的蔡榮樹已婚，育有1子，1990年5月7日結婚週年紀念日當天，混在幫小孩送便當的家長行列進入北市成德國小，見被害女童落單，佯裝老師要求女童幫忙到頂樓搬東西，卻在樓梯間用膠帶纏住她的眼、口及雙手，性侵得逞後將她悶死。

北市南港成德國小27年前發生六年級女童遭性侵殺害命案，因檢警採集精液檢體缺乏比對對象成為陳年懸案，直到2011年碰碰車攤商蔡榮樹涉另起性侵案被捕，經DNA比對才宣告破案，蔡榮樹逃亡21年難逃法網，案經台灣高等法院更二審依強制性交故意殺人罪，判蔡無期徒刑，褫奪公權終身後，最高法院9日駁回上訴，全案確定。

現年55歲的蔡榮樹已婚，育有1子，79年5月7日結婚週年紀念日當天，混在幫小孩送便當的家長行列進入北市成德國小，見被害女童落單，佯裝老師要求女童幫忙到頂樓搬東西，卻在樓梯間用膠帶纏住她的眼、嘴及雙手並性侵，還將她悶死。

案發後震驚社會，警方當時對不良分子、「心理變態者」，包括內褲慣犯、暴露狂大規模清查，但徒勞無功。有過竊盜紀錄的曾姓少年一度被懷疑涉案，他因無法交代行蹤，遭警方移送，事後靠DNA鑑定還他清白。

女童遭姦殺後21年，2011年蔡榮樹在高雄市旗津區性侵一名弱智女子，警方採驗DNA，發現與陳姓女童案的嫌犯吻合。蔡自認「超過廿年追訴期」，坦承犯案，但掰稱胞兄也是共犯，當時哥哥因未通過測謊，也遭起訴。但法院認定女童下體僅採到蔡榮樹的精子細胞，認定1人犯案，胞兄與他因金錢嫌隙才被拖下水，蔡榮源最後被判決無罪確定。

一審認定蔡榮樹手段殘忍，但考量他擔心形跡敗露才臨時起意悶死女童，依強姦致死罪判蔡榮樹無期徒刑，高等法院、高院更一審均依強制性交故意殺人罪判蔡榮樹無期徒刑。案經上訴三審，9日最高法院判決駁回上訴，蔡榮樹判無期徒刑定讞。

(中時電子報)