新北一校一國發言人 期許成為世界公民

2017年11月09日 15:22 中時 葉書宏

新北市政府教育局今（9日）於崇光女中舉辦「一校ㄧ國發言人，亞洲婦女就業權發表會暨頒獎典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（9日）於崇光女中舉辦「一校ㄧ國發言人，亞洲婦女就業權發表會暨頒獎典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（9日）於崇光女中舉辦「一校ㄧ國發言人，亞洲婦女就業權發表會暨頒獎典禮」，市長朱立倫到場接受學生訪問，並親自頒發最佳立場文件給獲獎學生，期許學生成為同理關懷的世界公民。

為響應聯合國重視人權，首度針對「亞洲婦女就業權」議題，透過20所高中校內立場文件甄選，初選薦送60件優秀立場文件進行專家學者評選，最後甄選出20件最佳立場文件，共計130人參與成果發表。

崇光女中林禹彤曾經前往南美洲巴拉圭進行為期一年的交換學生計畫，她表示巴拉圭女性很自立，雖不是所有職場都有完善的規範確保婦女的權益，仍有許多政策需要去制訂。

北大高中韓欣妤代表美國表示，美國最近十年來的經濟指標的走向都是正面的，看見世界各國不同的立場及做法，為女性發聲關注工作權益，雖不夠完善，但藉此促進雇主在僱用亞裔人士之時不會有過分的刻板印象。

南山高中張博勛代表俄羅斯表示，很高興用男性的角度討論婦女就業問題，雖然各國都已經在國內設置各項保障婦女工作權益的法案，但在法律引用或是實際的判例中，仍然對女性過於嚴苛，對女性工作者並沒有具體的幫助，法律太過嚴格的規定反而造成婦女在爭取工作權益上的阻礙。

板橋高中謝旻翰代表印度表示，將CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）的國家報告年限由每4年下修，以促使已簽署公約之188個會員國加速落實集體的約定及後續採取有效的行動去落實條文的精神，並積極鼓勵及邀請尚未簽署此國際公約之會員國共同加入，讓CEDAW精神在世界各地開花結果。

教育局長林奕華表示，這次一校一國發言人亞洲婦女就業權發表會，透過專題討論暨各國意見交流，學生以不同的角度與立場探討亞洲婦女就業權議題，在對話過程中，學生以專業的言詞進行觀點闡述，藉由議題多元思考進行探究反思，共同對亞洲婦女就業權提出解決方案，瞭解性別平等尊嚴勞動，包括提升女性勞動權益、終止性別歧視、強化女性社會保障、加強女性培力，成為國際人才。

(中時)