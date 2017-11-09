改造手槍也有城鄉差距？嘉義賣4萬北部7萬

2017年11月09日 15:26 中時 謝明俊

大同分局偵查隊南下嘉義破獲改槍工廠，起獲二把改造金座手槍及改槍工具等證物。〔謝明俊攝〕

大同分局偵查隊南下嘉義破獲改槍工廠，起獲併裝彈頭的特殊夾具。〔謝明俊攝〕

大同分局偵查隊南下嘉義破獲改槍工廠，嫌犯只需將原始槍管〔左1及左2〕以鑽床鑽通即可改造完成〔右1〕 。〔謝明俊攝〕

嘉義縣有一個改造手槍集團，專門改造金牛座模型槍出售圖利，大同分局偵查隊第1小隊月前逮捕買槍嫌犯曾銘訓，循線向上追查改槍集團，8日再南下嘉義搜查，起獲二把改造手槍以及子彈，逮捕鍾姓女嫌。警方調查，鍾女男友陳長生專門負責改槍，每把槍以4至7萬元不等價格售出，警方正繼續緝查另一在逃共犯中。

大同分局偵查隊在10月18日，在嘉義縣民雄查獲男子曾銘訓涉嫌持有改造金牛座手槍後，繼續往上追查改槍工廠，警方經多日布線查訪，確定改造手槍是由45歲男子陳長生所改造。警方調查，綽號「阿軍」的陳嫌，是在網路上購得金牛座模型槍的槍管，再以鑽床重新鑽通槍管後即可完成，因改造容易，所以在市面上大量流通，相當暢銷。

警方查出，陳嫌所改手槍，如果是嘉義在地熟人購買，每把友情價4萬元，生客則是5萬元，如果賣到北部地區，因北部人比較有錢，所以每把售價提高到7萬元。

警方追出陳嫌涉嫌改槍，進一步監控發現陳嫌竟於10月19日因涉毒品案，被嘉義市刑大逮捕送辦羈押中，但所改槍枝仍由鍾姓同居女友保管，並持續對外銷售，鍾女還兼賣安毒營生，8日警方持嘉義地方法院核發之搜索票前往嘉義縣民雄鄉鍾女住所，起出改造手槍2把、半成品1把、子彈16顆、底火、改造工具以及安非他毒品88公克，偵詢後依法送辦。

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(中時)