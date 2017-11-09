漫步莫干山 探尋大時代下的風雲故事

白雲山館作為蔣介石的別墅，也是第二次國共合作談判舊址。（圖/主辦單位提供）

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中時電子報
綜合報導

除了林與泉之美，莫干山最讓來客流連駐足的莫過於那一幢幢風格迥異、式樣精美的別墅了。這些有著百年歷史的別墅，大多用花崗石、青石砌成，依山星羅而建，與山渾然一體。

它們最初的主人來自於英、美、法、德、意、俄等不同國家，風格自然也各有特色。或莊重、或輕巧，有的舒展，有的雄偉，既有哥特式的尖頂建築，也有巴西里加建築的模擬品；既有巴洛克或洛可可式的遺風，也有折衷主義的產物；既有北歐的陡坡屋頂，也有南歐的緩坡屋頂，處處顯現出建築藝術的魅力。就如同200公里外的上海外灘一般，莫干山亦成了「萬國建築博覽館」。

在那個風雲激蕩的年代，莫干山上的別墅與大時代舞臺上的主角們緊緊連在一起。溫潤的青磚、吱呀作響的木門、陽光下攤開的書本、床頭旁的黑白照片......，別墅的主人仿佛才剛剛離去，來者恍若跨越了時光。

駐足於莫干山上最著名的人物應該是蔣介石與毛澤東。 1927年12月，蔣介石和宋美齡在上海舉行婚禮。結婚當晚，他們帶著200餘警衛，秘密來到莫干山開始了他們的蜜月之旅。對此，當時的《京西林報》報導：蔣介石和宋美齡在上海結婚後，又到杭州和莫干山度蜜月。

他們入住的別墅建於1915年，取名為「白雲山館」，別墅的二樓有一個套房，是當年蔣介石和宋美齡的臥室和起居室。如今此地的一切擺設還是老樣子，只是臥室裏光彩不在的梳妝鏡空對著牆上的老照片，似乎仍然在期待它美麗的新娘攬鏡自照。

穿過二樓的長廊，站在陽臺抬眼望去是一個圓形小舞池。旁邊是宋美齡親手移植的美人茶，是結婚紀念樹。宋美齡的生活方式是西洋化的，當年的莫干山正好也是洋人推崇的度假勝地，所以很合宋美齡的心意，蜜月也就比想像中要快樂的多。在這個小舞池上，宋美齡曾經耐心的教蔣介石跳舞，美妙的舞曲、迷人的山景任何人都會為之陶醉。

毛澤東曾在莫干山皇后飯店下榻小憩。（圖/主辦單位提供）

此後，蔣介石又曾數度前往莫干山。1937年，周恩來、潘漢年與蔣介石、張沖就聯合抗日問題會面談判。談判結束後的當天，四人在白雲山館共進晚餐。當晚蔣介石依然住在與宋美齡度蜜月時的二樓套間裏，周恩來與潘漢年下榻在蔣介石對面一間朝南居室，張沖則住在周恩來後面那間朝北的屋子裏。以這次談判為契機，國共兩黨有了第二次合作。

蔣介石第三次來莫干山，是為了日漸頹勢的國民經濟。在武陵村的松月廬，蔣介石攜外長、財長、行政院長等眾多高官，舉行了特別內閣會議，並出臺「金圓券」政策，號召民眾用私藏黃金兌換這種新貨幣，然而這對當時的局勢沒有起到任何助益。

毛澤東在莫干山停留的時間不多，1954年，毛澤東前往莫干山視察時曾在皇后飯店下榻小憩。時光荏苒，數十年后的今天，這座江南名山又再一次成為設計師、建築師揮灑創意的熱點區域，眾多各具特色的頂級民宿使其成為江浙滬一帶最夯的度假地。

(中時電子報)

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