北宜遇法拉利「預防性靠邊」 重機騎士曝恐怖真相

2017年11月09日 15:12 中時電子報 張達智

北宜公路超跑逆向彎道超車

在北宜公路看到對向車道有一台紅色法拉利疾速駛過，你會有什麼反應？一位經驗老到的重機騎士告訴你：趕快靠邊閃！

一名重機騎士7日在臉書貼出一段短短12秒的影片，這段影片是他駕駛重機行經北宜公路，對向車道開來一台紅色法拉利，不到5秒後遇上一個90度的右灣，只見兩台超跑為了超2台大貨車，直接跨越車道，逆向出灣，直衝重機而來。

重機騎士憤怒留言：

「我 操 你 全 家 幹

這樣吃對向你他媽也太誇張了吧

還好我看到第一台法拉利我就知道

後面一定會有

他 媽 的 很 多 白 痴 追 他

早早就靠邊了 幹」。

在雪隧通車後，走北宜公路的車輛變少，卻反而變成重機、超跑的「經典路線」，但因北宜「九彎十八拐」，彎道超多，重大傷亡車禍時有所聞。

這名重機騎士8日又PO文，似乎超跑車主透過認識的人聯繫，表示要請他吃飯、表達歉意。不過重機車主認為，他不缺道歉不缺一個飯局，缺的是一個「你們有把別人的命當命看的駕駛態度」。

重機騎士認為這些超跑車主，根本不覺得盲彎逆向超車有什麼錯，他說大家都不是第一天上北宜了，「哪些彎能凹哪些彎不能凹你我都知道」。並說山路吃對向超車難免，但「可不可以吃一個讓對向有反應的路線、空間」。

重機騎士說能傳影片上來，真的是覺得自己命大，他內心覺得，只要往左一點進彎，「真的是等著辦告別式，四台車一起碾過來，是不是全屍我還不曉得」。

他並批評，有人到現在還不知道問題是什麼，覺得山路盲彎超車沒什麼。他傳這個影片，是讓大家有個借鏡，少出一條人命是人命。

(中時電子報)