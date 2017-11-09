愛海洋護生態！新北「海藻農場」運用藻繩復育蜈蚣藻

以藻繩夾蜈蚣藻幼苗。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

愛護生態，人人有責！新北市東北角海域海洋生物資源豐富，新北市政府為營造沿岸水域棲地多元化，與國立臺灣海洋大學共同合作開發經濟性海藻培養技術，在新北市貢寮海洋資源復育園區九孔海底池，利用藻繩以人工繁養殖技術復育蜈蚣藻，開發大型藻類海域養殖技術。

在海洋資源復育園區以藻繩培育的蜈蚣藻。（新北市漁業處提供）

大型藻類在海洋生態系中扮演重要角色，團聚生長形成藻床或海洋森林，可供魚、蝦、貝類棲息、攝食及產卵等，可達到良好聚魚效果，進一步提高放流魚種活存率，因此建立大型藻養殖技術及海域養殖是復育海洋生態的重要一環。

海產店販售的蛋炒海帶麵和涼拌海帶麵。（新北市漁業處提供）

紅藻類稀毛蜈蚣藻(Grateloupia sparsa)為具有食用價值的高經濟性藻種，主要生長於低潮線附近卵石上，藻體大且可直立生活於海中，每年冬季至春季期間生長較為旺盛，在3至5月期間為海藻成熟期，由漁民浮潛採摘6-10公分長的蜈蚣藻(俗稱海帶麵)提供給海產店，經熱水殺青和真空包裝以冷凍儲藏，全年皆可享受到涼拌海帶麵或海帶麵炒蛋等料理。

漁民將附著於卵石上約6-10公分的稀毛蜈蚣藻採摘並販售給海產店業者。（左圖新鮮的稀毛蜈蚣藻、右圖為熱水殺青後的稀毛蜈蚣藻，新北市漁業處提供）

國立臺灣海洋大學助理教授李孟洲表示，稀毛蜈蚣藻為臺灣東北角卯澳灣原生種，為高經濟價值的大型藻類，因全球暖化所導致海洋環境變遷、過度採集等因素，使得稀毛蜈蚣藻資源量減少。

採集卯澳灣內成熟的蜈蚣藻，在實驗室內進行藻苗培育，並將蜈蚣藻藻苗移植在藻繩上，放置在貢寮低度利用九孔池內培育，開發人工繁養殖技術，未來養殖在卯澳灣內，不僅做為魚、蝦、貝類棲息、攝食及產卵等場域，更可成為蜈蚣藻海藻農場，進而增加卯澳灣栽培漁業示範區環境資源。

農業局表示，蜈蚣藻是新北市東北角海岸頗具經濟價值的原生大型藻類之一，藉由與國立臺灣海洋大學研究團隊合力進行大型藻類復育研究，開啟新的復育契機，未來轉移大型藻養殖技術，可增加東北角海域經濟性大型藻養殖產量及產值，並提升漁村收益，亦可復育當地海洋資源，提高基礎生產力，有效改善海洋環境。

(中時電子報)

影》假賣屋真詐財 透天厝5折賣誆… 心好苦！科技女力最大阻礙調查 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。