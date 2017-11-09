台商兄弟索債未果 殺人焚屍棄骨灰

2017年11月09日 15:17 中時 高鈞麟

警方移送殺人焚屍的嫌犯。（高鈞麟翻攝）

蔡嫌等在東莞街頭強押張男。（高鈞麟翻攝）

張男被蔡嫌等強行押走。（高鈞麟翻攝）

蔡氏兄弟夥同友人在東莞街頭強行將張姓男子擄走。（中天電視提供）

49歲張姓通緝犯潛逃大陸東莞，投靠台商蔡氏兄弟，因先前雙方有債務糾紛，蔡多次索債未成。2014年1月蔡氏兄弟夥同友人在東莞街頭強行將張擄走，並對他施以私刑，導致昏迷致死。蔡氏兄弟擔心東窗事發，將屍體載往父親經營的塑膠玩具工廠，裝入鐵桶內焚燒近5小時，最後還將骨灰撒向江門市西江河內。

警方調查，台商蔡楠隆（45歲）、蔡啟賢（38歲）2人是親兄弟，蔡父在廣東東莞經營塑膠玩具工廠，2人都在工廠內任職，與張姓通緝犯為舊識。張遭通緝後，潛逃至東莞投靠蔡氏兄弟，蔡嫌兄弟因曾借張30萬人民幣，多次討債不成，彼此爭執不休。

蔡嫌供稱，2013年底，見張駕車載女友出遊，和友人鄭志宏（43歲）攔車討債，不料張竟亮槍恐嚇，嚇得眾人倉皇而逃。因心有不甘，趁機將GPS裝在張的車內，藉以鎖定行蹤。隔年1月15日，再度發現張與女友投宿飯店，利用他外去買水之際，在東莞街頭強行押走張，眾人不斷出拳痛毆，使得張昏迷致死。

眾人擔心東窗事發，有人提議焚屍滅跡，於是將屍體載往蔡父工廠，再裝入鐵桶，利用焚化爐焚屍，焚燒近5小時，才完全將屍體燒成灰，隨後把骨灰撒向江門市西江河內。張的女友見他遲遲未歸，便向大陸公安報案 案發後。

警方表示，案發後蔡嫌兄弟與鄭、關2嫌先行逃回台灣，經公安明查暗訪及調閱監視器，鎖定蔡嫌等6人涉案，並發布通緝。2014年7月，公安分別在青島、上海查獲陸籍周嫌與台籍關嫌到案，台灣警方取得大陸資料後，7日兵分多路在竹、苗逮捕蔡嫌兄弟與鄭嫌。訊後依殺人罪移送3嫌，其中關嫌已於日前病逝，由於3嫌犯後坦承，檢察官諭令交保。

(中時)