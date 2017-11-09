賭博網站半年賺7000萬 銀行行員女友幫開人頭戶

警方破獲「葡京娛樂城」賭博網站。(林郁平翻攝)

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警方將黃嫌等13人逮捕送辦。(林郁平翻攝)

日前美國職棒大聯盟世界大賽、中華職棒總冠軍賽如火如荼開打時，刑事局偵查第九大隊偵查得知，28歲黃姓男子經營「葡京娛樂城」賭博網站，下注標的包含各國運動賽事，遂於上月底分別在雲林、嘉義、高雄等地查獲網站機房，逮捕黃嫌等13人，初估賭資超過14億3000萬元，獲利超過7000萬元。

檢警擴大偵辦，發現黃嫌哥哥的陳姓女友在銀行上班，涉嫌幫忙開設人頭帳戶，甚至將警方調閱公文偷傳給黃嫌通風報信，8日再將陳女查緝到案。

警方調查，黃嫌自今年4月起開始經營「葡京娛樂城」賭博網站，會員人數達2萬3千人，賭博項目區分彩票遊戲、電子遊戲、體育賽事、真人娛樂等4大類別，細項包含以台彩發行的賓果、今彩539、大樂透及香港馬會獎券的六合彩、國內外體育賽事、線上真人百家樂等博弈項目。

該網站以銀行帳戶儲值或第三方支付轉換遊戲點數，下注點數扣取手續費後可以等數值轉換現金，對帳方式分為「信用版」及「現金版」2類，分別是層層抽佣及分部門向賭客抽佣。

警方發現，在銀行擔任行員的26歲陳女，當內應專門負責銀行開立人頭帳戶、網站成員網路銀行載具環境安裝及使用、銀行業務障礙排除、幫忙轉匯薪資等，甚至在警方查調犯嫌金融帳戶時，將警方調閱公文傳送給黃嫌通風報信。警方8日前往台中將陳女查獲到案，發現黃嫌曾匯款3次、總共約100萬元給陳女當作酬勞，陳女也坦承犯案。全案訊後，依賭博等罪嫌移送法辦。

(中時)

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