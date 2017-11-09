重陽活動出包局處踢皮球 柯P：說謊問題更嚴重

2017年11月09日 15:30 中時 陳燕珩

北市府上月舉辦重陽節登山活動，錯估參加人數引爆濺血意外，市議員高嘉瑜踢爆，市府未依「大型群聚活動安全管理要點」提出安全維護計畫，事後局處互踢皮球，還有說謊、偽造文書嫌疑，檢討報告卻隻字未提；台北市長柯文哲回應，官員犯錯還好，說謊問題更嚴重，該案會繼續調查，1個月內究責。

市府舉辦登山活動，預期有7000人參與，實際吸引2萬多人，導致場面失控。高嘉瑜質疑，根據市府「大型群聚活動安全管理要點」，超過千人參與且持續2小時以上的活動，應事先擬定安全維護計畫，但市府卻評估不用做，訂了SOP又不遵守，就是便宜行事才釀禍。

高嘉瑜上月在議場質詢，大地處官員對此回應，活動前有致電給消防局同仁，對方表示該活動不用做安維計畫；但消防局否認接過電話，兩邊說法不一，該事件成為羅生門。事後她調閱資料發現，大地處根本沒有提安維計畫，也沒有致電消防局，做錯事還說謊卸責。

她不滿說，事發那麼久，檢討報告都出來了，這麼簡單的問題還是未釐清，官員該申請卻沒申請，還說謊、偽造公文書，以為可以呼嚨議員，若建立起這種歪風，以後誰還相信市府提供的資料，要求柯文哲務必要究責，搞清楚是誰在說謊。

柯文哲表示，這案子還未結束，有請研考會針對問題一條條列出來，有真相後才有懲處，他直言，官員犯錯其實沒那麼嚴重，但各局處互踢皮球、說謊問題就很嚴重，議員的指責沒錯，市府會把這案子當作反省的機制，要求研考會1個月內查清楚。

(中時)