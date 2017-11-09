法國要為「太空貓菲利希」建碑立像

2017年11月09日 15:26 中時電子報 江飛宇

太空競賽期間，許多動物都比人類更早進入太空，這些小英雄也聞名史冊，比如蘇聯的太空狗「萊卡」(Лайка or Laika)，美國太空黑猩猩火腿(Ham)。然而，第一個太空貓菲利希(Félicette)卻常常被公眾所遺忘，現在打算通過網路眾籌集資，在菲利希的家鄉巴黎建碑立像。

生活科學(live science)報導，1963年10月18日，一隻名叫菲利希的法國貓搭乘維羅妮AG1火箭(Véronique AG1) 衝入太空，承受9.5G的壓力飛到地球上空157公里處，並且短暫地體驗失重狀態。不過她的火箭並沒有進入軌道，所以在十五分鐘後，她的小太空艙開始落回地球，隨著降落傘成功張開，菲利希平安落地。

14隻太空貓的受訓照片。(圖/kickstarter)

菲利希就這樣從從默默無名的巴黎街貓，成為了太空英雄，法國也為她發行紀念郵票，但不幸的是，她的國際名聲仍然被上世紀60年代其他的太空動物給遮蓋，所以網路眾籌集資Kickstarter想要為她來個體面的永久紀念，Kickstarter網頁上寫著：「在過去的54年裡，第一隻也是唯一一隻進入太空的貓，她的故事已經被遺忘了，她理應得到一個適當的歷史地位。」

Kickstarter打算現在通過捐助，在菲利希巴黎的家鄉豎立一座閃亮的銅像，而參與集資的朋友們可以拿到獎勵包括「菲利希親筆簽名明信片」（受試期間她的掌印複刻品）、徽章、手提袋和菲利希的印刷照片，最慷慨的捐助者可以將把名字刻在雕像的讚助牌匾，並且會得到銅像的小複製品。

法國發行菲利希的紀念郵票。(圖/kickstarter)

菲利希是隻母貓，與菲利希同時參與訓練的小貓有14隻，這些小貓訓練過程中，也要如同太空人一樣，經歷相當辛苦的離心機測試，頭上也要安裝腦波測量儀，以便科學家可以監測他們的神經活動。 而菲利希不躁動的冷靜性格，從14隻練貓當中脫穎而出，而另一隻名叫費利克斯(Félix)的公貓排名第二，由於當年男女地位還不平等，所以有些報導暗示，真正的第1名是費利克斯，結果他在飛行當天逃脫，所以菲利希才替補上來，因為那時代男性沙文主義嚴重，甚至波及到貓的性別上，不過現在的資料顯示，菲利希確實排名第一，並不是替補上來的。

若要支持這項集資，請在2017年11月17 日前訪問Kickstarter頁面，想要獲得太空貓紀念品，最低捐贈額為10歐元(新台幣35元)。

(中時電子報)