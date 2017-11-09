心好苦！科技女力最大阻礙調查 曝職場黑暗面

2017年11月09日 15:28 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

現代職場提倡兩性平等，但有職場觀感最新調查，性別歧視成為女性從事科技業的職場障礙，約42%非技術職別的科技業女性認為，工作環境中的性別歧視比她們預期中的更嚴重；有52%的高級管理階層女性以及57%的董事會女性表示，曾在職場中遭到性別歧視。此外，有48%受訪者認為，女性就算在非技術職位，也得不到和男性相同程度的尊重。

全球最大旅遊電商和數位科技品牌的Booking.com，針對科技業女性在非技術職位上的職場觀感進行全球調查，訪問科技業中超過700位非技術職位的女性員工。調查發現，多數的選擇從業科技產業的女性，主要原因是科技業提供創新的自由空間（81%）、工作環境節奏快（70%）以及彈性上下班（78%）；其他優點還包括服裝不拘（69%）和比起其他產業較無階級之分（60%）。

不過，有近半數（42%）非技術職別的科技業女性認為，工作環境中的性別歧視比她們預期中的更嚴重。從徵才階段就開始，近7成受訪者認為，企業薪資福利並不符合女性需求，而且職缺招聘對象以男性居多。

近半數受訪女性則覺得她們在職場上因性別受到不同待遇，在高級管理階層女性和董事會女性成員更趨明顯，職級階層和性別歧視更為正相關，多達5成7高級管理階層女性曾因為是女性而失去升遷機會，相較之下中初階的女性職員則是37%。

從調查結果也可以看出，性別歧視也會對職場女性的自信心造成影響，每3位受訪者中，就有1位表示，她們對於要求加薪沒有自信，不僅如此，有1/4的受訪者對於在會議中發言會感到不自在，而且超過1/3覺得她們的意見沒有受到重視。

此外，調查報告顯示，有高達9成受訪女性認為，科技產業缺乏女性典範及領導人，正是女性加入科技業的阻礙之一。同樣有9成的受訪女性認為，領導階層中如果有更多女性面孔，就更能引領其他女性持續向上發展。超過1/3的受訪女性則認為，職涯輔導制度可以鼓勵女性繼續科技職涯的發展，不過僅2成表示公司內設有類似制度。

Booking.com執行長Gillian Tans指出，女性在程式設計師和工程師的比例低，以及非技術職位仍存在明顯的性別差距，是來自社會中「女性沒有寫程式或工程背景就進不了科技業」的迷思和普遍觀感所影響；但事實上，科技業固然需要技術類女性人才，但是非技術類如行銷和財務等重要部門，也同樣需要更多女性加入。非技術類的女性比例提高後，也能一起帶動技術類女性比例成長，各個領域都能變得更加多元。

(中時電子報)