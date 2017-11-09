北檢查三中案 今首度搜索國民黨中央投資公司

2017年11月09日 15:27 中時 陳志賢

台北地檢署偵辦三中案及國民黨賤賣黨產案，9日指揮檢察事務官首度搜索國民黨中央投資公司、以及負責鑑價的衡平鑑價事務所2處，約談事務所負責人楊忠耕、及當年經手黨產出售的中投人員共5名證人，目前正在北檢第5辦公室偵訊中。

據了解，楊忠耕證稱，鑑價是由證券分析師依當時市況，提供合理的價格區間給中投參考，不能用現價去回推當年市況。

楊忠耕說，當初是在國民黨內的大學學長引薦下，才出任文炳監察人，但連同會議出席費僅年收約4000元，不可能影響他專業鑑價時心中的那把尺。

北檢今年8月針對三中交易案，約談國民黨行管會前主委張哲琛、中投公司前總經理汪海清，訊後請回2人，並限制出境、出海及住居；10月18日再針對中影交易案，約談2人，訊後請回。

北檢今天約談案件，是由律師周武榮所告發，約談的中投前員工，都是張、汪2人的部屬。

檢方調查，前總統馬英九於2005年出任黨主席後，為實現「九十七年以前完成黨產信託歸零」政見，指派張哲琛專責處理黨產。2005年間，張哲琛在中常會向馬英九報告攸關中影、中廣交易案的華夏投資公司股權處分案進度；馬還針對黨產處理過程、黨營事業員工權益等做裁示，對華夏完成釋股表示肯定。

告發人質疑，中投找衡平資產鑑定公司負責人楊忠耕替中廣、中影進行資產鑑價，但楊疑與中影買家郭台強關係密切，質疑楊忠耕非適合人選；據悉，楊忠耕於2005年間在萬盛會計師事務所任職時，曾替由郭台強擔任董事長的正崴科技公司做過會計認證。

(中時)