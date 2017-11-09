牽起放開的手 寄養童重回20年前的家

2017年11月09日 15:33 中時 林和生

林靜玫重新牽起寄養爸爸張鴻祺的手，這一刻她等了好久好久。（林和生翻攝）

29歲林靜玫走進屏東家扶，透露出想要找「媽媽」的念頭，當時接洽的社工督導黃淑玲得知來意後，動手翻開泛黃的表單，找出民國86年林靜玫寄養安置的資料，找到至今仍在寄養爸媽行列的張鴻祺與郭巾錦，牽起這斷了20年的情緣。

林靜玫哽咽的說，離開寄養家庭後曾3次從台中南下屏東，憑著20年前的記憶，卻怎樣都找不到寄養父母住處，每次都掉著眼淚回台中；因為自己工作的店長是家扶捐款人，聽對方談起家扶，才又勾起「曾是寄養童的回憶」，於是9日第4次南下，透過家扶尋親。

在黃淑玲陪同下，林靜玫循著地址終於回「家」，一見到寄養父母張鴻祺、郭巾錦，3人當場相擁、流下眼淚，林跪著向父母激動地說，「謝謝你們照顧我，沒有你們就沒有現在的我」。

林靜玫回憶說，離開寄養家庭後，幾乎就是自己長大的，生活中遇到難過、挫折，就會想起寄養父母曾經對她說過的話和這一次次溫暖擁抱。

張鴻祺想起孩子小時候很愛吹笛子，郭巾錦立刻指著二樓窗台說，她每天都坐在那裡吹奏；林靜玫記憶最深的是，媽媽總是在她放學時送上一碗檸檬愛玉冰，當場還拿出小時候照片，林靜玫飆著淚說「你們還留著我的照片哦」，重逢的氣氛溫馨又感人。

黃淑玲表示，一切都好巧合，今年是張鴻祺、郭巾錦擔任寄養家庭20年，11日將要接受縣府表揚，卻在這時，以前的孩子回來重逢，對這個20年更具紀念意義。

(中時)