手機＋晶片讀卡機 詐騙集團轉贓款免到ATM

2017年11月09日 15:37 中時 馮惠宜

台中警方在一場車禍中發現嫌犯車中有手機及晶片讀卡機，循線追查才發現是用來詐騙提領的工具。（馮惠宜翻攝）

詐騙盜領手法再進化，台中警方日前破獲詐騙車手集團先是在遊戲論壇利用常見申辦低利貸款或高價租借金融帳戶等方式釣魚再騙得被害人存摺、金融卡及密碼後，利用手機連結晶片讀卡機至網APP查詢排除為警示帳戶後即將詐騙贓款轉入人頭戶中再提醒，省去到ATM操作變更密碼被攝錄的風險，轉帳更隱密快速。

台中市警局刑警大隊偵五隊破獲一小而美詐騙車手集團，26歲藍姓、22歲洪姓以及25歲賴姓男子，先是在遊戲論壇鎖定需要用錢的網友以可協助低利貸款或遊說租借金融帳戶給予高額報酬的方式，請被害人將存摺、提款卡以及密碼寄到指定超商，待取得後隨即以手機連結晶片讀卡機透過銀行手機APP查詢餘額及是否為警示帳戶，並更改密碼，隨後將詐騙的贓款轉入再提領。

該手法特殊的地方是將詐騙贓款轉入人頭戶時不必至ATM操作，避開被監視錄影的風險，且可短時間多卡同時提領，單日光是車手傭金收入就超過10萬，以5％計，等於詐騙金額單日就達兩百萬元，相當驚人。

經警方兩個月追蹤偵察，日前，終於掌藍、洪、賴等3名犯嫌行蹤，一舉將該車手集團成員拘提到案，並當場查扣人頭提款卡11張、存摺3本、手機2部、聯結手機之晶片讀卡機、贓款新台幣51000元，全案依涉嫌詐欺罪嫌將三人解送台中地方法院檢察署偵辦，經檢察官複訊後認有羈押之原因及必要，藍、賴2嫌聲押獲准。

警方也呼籲，金融卡及存摺及密碼：含語音密碼、金融卡密碼、網路銀行密碼請勿提供他人使用，以免被詐騙集團利用。

(中時)