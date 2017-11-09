HBL》打3對3激發 202譚傑龍三分球投出心得

泰山202公分中鋒譚傑龍(右)準備切入。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導

3對3亞洲盃打出心得，泰山高中202公分混血中鋒譚傑龍，除了禁區戰宰制力，今年再練新武器，先前5月U18亞洲盃3對3籃球賽苦練的三球，HBL賽場也見到成效。

先前譚傑龍與南山高中「雙塔」吳沛嘉、張鎮衙，能仁家商劉駿霆，代表中華隊出征5月馬來西亞U18亞洲盃FIBA 3x3籃球賽，從資格賽打起一路過關斬將，小組賽扳倒中國大陸，8強撂倒日本，4強再擊敗黎巴嫩，直闖冠軍戰打出驚奇之旅，最終收下亞軍。

其中譚傑龍表現更是令人驚豔，202公分的他靈活切入、轉身好身手，獲得FIBA肯定。譚傑龍當時苦練的三分球，HBL也讓他再添新武器，202的身高外線出手讓對手直呼「恨天高」。

「那時候有特地加強外線，希望有空檔的地方就能出手。」譚傑龍當時還請教張鎮衙，「他出手又快又順，多學他的墊步出手。」

譚傑龍平時三分球日投200到250顆，命中率還有5成，不過9日5投2中，全場16分、9籃板，對自己表現不滿意，「對手都沒對到就應該要進，還要再練練。」3對3之後，譚傑龍一對一時更有霸氣，「信心增加吧，以前有空檔會塞隊友，現在如果一對一就一定要打掉。」

泰山教頭廖文彬不介意讓譚傑龍投外線，為未來畢業赴美轉型3、4號作準備，但轉型也不能急，「現階段大家都針對擬定防守策略，主要還是場上要冷靜、成熟，他個子高視野好，如果能不疾不徐更好。」

泰山98比48輕取花體，16強預賽2連勝攜手能仁家商提前晉級12強，兩軍明天將擔任壓軸正面交鋒，爭取D組龍頭。

(中時電子報)

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