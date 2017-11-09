西班牙設計金童「亞米‧海因」唯一設計個展 超值早鳥票現正搶購中

2017年11月09日 15:35 中時電子報 綜合報導

生於1974年的Jaime Hayon亞米‧海因，歐美設計圈封為「下一個菲利浦‧史塔克」、「設計界的達利」，是當代最受矚目的西班牙設計師，創作中充滿潮流塗鴉感的手繪圖樣與兼具後現代風格的洗鍊線條，設計範疇橫跨公仔、珠寶，藝術品與室內設計等各領域。經典華麗又帶點俏皮玩心的獨特作品魅力，迅速在全球設計界闖出高度知名度，並相繼與法國Baccarat巴卡拉水晶、義大利Bosa陶瓷、西班牙BD Barcelona傢俱等國際頂級知名品牌合作。

2013年，亞米‧海因完整集結其近十年來的心血結晶，從青少年時期便養成隨手紀錄習慣的塗鴉本到成名後創作的傢俱傢飾精品、大型藝術雕塑，首度於荷蘭Groninger Museum舉辦「FUNTASTICO│Jaime Hayon」大型個展，亞米‧海因擅長將天馬行空的想像轉化為現實創作，跨界時尚、潮流、實用與童趣的設計觸角，能激發觀展者更多美感思考，展覽中各式揉合幻想夢境與現實生活的創作狂想，也呈現出亞米‧海因獨特又奇幻的設計觀。

巨型裝飾藝術《西洋棋THE TOURNAMENT》是Jaime Hayon亞米‧海因在2009年倫敦設計節上發表的作品，近2米高的陶瓷棋子都是亞米‧海因親手打造與彩繪。(圖片提供/瘋設計)

《搖滾熱狗椅ROCKING HOT DOG》是Jaime Hayon亞米‧海因與荷蘭攝影師Nienke Klunder共同創作，使用多種材質如玻璃纖維、鋁、皮革等打造而成，搶眼不失優雅的亮紫色及律動感十足的熱狗形狀搖椅，令人玩味不已。(圖片提供/瘋設計)

2017年，「FUNTASTICO│Jaime Hayon亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展將從台北出發，此次展覽將帶來亞米‧海因的經典作品《綠公雞GREEN CHICKEN》、巨型裝飾藝術《西洋棋THE TOURNAMENT》以及帶有美國流行符號的《搖滾熱狗椅ROCKING HOT DOG》等超過40件個人經典作品，於2017年12月22日至2018年3月4日假松山文創園區五號倉庫展出。11月9日的超早鳥宣傳開賣記者會，亞米‧海因本人將親自帶領大家循著他的創作思路，看見蘊藏在設計作品中的藝術狂想。

今(9)日的超早鳥宣傳開賣記者會上，Jaime Hayon亞米‧海因表示，台北是全世界最先進、最具創意的城市之一，他很高興這次能來到台北舉辦展覽。此次展覽的部分作品，過去只有在英國、法國、美國與瑞士等地展出，不曾來到亞洲，這也是首度在亞洲地區亮相。

由左至右，依序為台北W飯店林芸慧副總經理、台北W飯店唐皓維Harvey Thompson總經理、策展人楊心一博士、時藝多媒體傳播股份有限公司林宜標總經理、閣林文創股份有限公司李玉佩總經理、開物整合設計股份有限公司張慧菁總經理。(時藝多媒體提供)

「我的作品既嚴肅又童趣，而這次在台北展出的作品是最具創意、前所未有的，所有作品都注入我的熱情與靈魂。」Jaime Hayon亞米‧海因表示，他期許每位看展的人都可以受到啟發，對眼前的美好事物感到驚艷，同時也希望大家了解設計不只是講求實用，背後也有想要傳達的訊息。

「Jaime Hayon亞米‧海因既是設計師也是藝術家，他不僅追求材質的極致性，同時也展現藝術的質量，自由大膽地運用線條與色彩，創作形式更是異想天開的。」策展人楊心一博士表示，從藝術大師畢卡索與米羅、建築師高第的身上，都能看到這份特質，這種特質一直存在西班牙人的血液中，而Jaime Hayon亞米‧海因也繼承這份血液。

11月10日晚上9點至11月13日止，「FUNTASTICO│Jaime Hayon亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展將於Yahoo超級商城推出獨家超早鳥雙人票只要320元(原價640元)。更多展覽資訊請搜尋Facebook粉絲團「亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展」。

亞米海因於記者會現場臨時起意繪製背板增添趣味。(時藝多媒體提供)

【About Jaime Hayon】

歐美設計圈盛讚為「下一個菲利浦‧史塔克」。

外媒評為「設計界的達利」。

作品刊載於全世界有名的藝術及設計雜誌，並獲得無數獎項:

◎TIME「時代雜誌」評選全球百大創意設計師。

◎《Wallpaper》雜誌選為年度十大設計師。

◎榮獲ELLE DECO國際大獎。

亞米海因表示非常開心能夠在今年來台灣展出他的設計經典作品。(時藝多媒體提供)

【展覽資訊】

△展覽時間：2017年12月22日至2018年3月4日

10:00-18:00 (17:30停止售票及入場，除夕休館)

△展覽地點：松山文創園區 五號倉庫 (110台北市信義區光復南路133號)

△洽詢專線：02-6616-9928

△Facebook：亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展

(中時電子報)