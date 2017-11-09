北市府為北部流行音樂中心貼10億 討債7次未獲回應

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北市府先前為文資議題頻槓文化部，戰火延燒不斷，北市議員陳彥伯今爆出，由文化部籌建、北市府執行的北部流行音樂中心，總經費共45億元，市府近3年因成本增加多貼了10億元，向中央討債7次，但對方根本不甩，興建完成後市府還要出資9億設立行政法人機構營運，根本是當2次呆子。

陳彥伯9日在議會市政總質詢指出，北市文化局為北流貼了10億元，2015年市府就函送文化部修訂計畫，但遭文化部退回，今年9月文化部又在北流工作平台會議中，退回市府增編預算內容，前後向中央討債7次，卻未獲回應，他諷刺，只要柯文哲還在一天，「民進黨政府就是不給你錢。」

文化局長鍾永豐表示，市府跟文化部有協議，針對還未發包的工程，文化部會出錢，也承諾會積極協助，至於貼的10億元，文化局會向中央據理力爭。

陳彥伯還說，小巨蛋是演唱會熱門場地，但卻很難申請，連資深藝人余天都抱怨過申請不到，小巨蛋是委外經營，不解未來北流為何要採行政法人經營，把北市文化基金會搞得像太上皇，他表示，兩廳院以行政法人營運，沒賺到什麼錢，最後失敗收場，北流應比照小巨蛋委外才對。

台北市長柯文哲表示，很感謝議員把數字點出來，他了解這狀況，到時候會注意，不過他也不解，北流未來應該會賺錢，還要貼錢設立行政法人，這實在很怪。至於現在出資9億元，營運10年若又沒錢該怎麼辦，柯文哲回應，那就委外來做。

(中時)

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