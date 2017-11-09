美國環保署拜會台中市 成立全球環境教育夥伴秘書處

2017年11月09日 16:47 中時 陳世宗

台中市政府為改善空氣品質，提倡環保教育，積極參與「城市清潔空氣夥伴計畫」與「台美生態學校夥伴計畫」，加強台美環保合作。美國環保署代理助理署長Jane Nishida9日拜訪市長林佳龍，邀請台中在2018舉辧環境教育區域工作坊，並成立全球環境教育夥伴秘書處。市長林佳龍意，期許未來雙方擴大合作，打造台中為綠能低碳的國際城市。

環境教育夥伴秘書處性質上也屬於國際非政府組織（INGO）！林佳龍表示，台中市政府目前全力在霧峰光復新村推動設立INGO中心，獲得蔡英文總統的支持。市府希望引進國際大型非政府組織進駐，為台灣擴展更大的國際空間，目前已有一百多個NGO與市府接洽。

美國環保署代理助理署長Jane Nishida9日在美國AIT經濟組Jeffrey Horwitz組長、Frieda Kuo專員、梁永芳博士、行政院環保署主任研究員兼副執行秘書張宣武、弘光科技大學校長黃月桂、財團法人環資會董事長蘇金鳳的陪同下拜訪林市長，並與行政院環保署、環保局、台中教育大學教授林明瑞及曉明女中組長曾秀菊進行交流座談。

美國環保署資深專案經理Justin Harris表示，台灣環保政策比其他國家先進，台中市政府積極輔導學校參與「城市清潔空氣夥伴計畫(CCAP)」，其中曉明女中曾代表台灣到泰國向全球學生介紹空氣監測相關應用，成果豐碩。今日盼進一步邀請台中在2018舉辧環境教育區域工作坊，並成立全球環境教育夥伴秘書處。

林佳龍表示，自己曾在2014年7月份訪美期間拜會美國環保署代理助理署長Jane Nishida，暢談台美環保合作。台中目前已加入「城市清潔空氣夥伴計畫」、「台美生態學校夥伴計畫」，與國際城市相互學習合作，強化城市空氣品質管理，台中PM2.5已由2014年26.9微克/立方米降至2016年22.8微克/立方米，期望在2020年將PM2.5再降到15微克/立方米國家標準。

環保局指出，近年配合環保署輔導台中市學校參與台美環境合作夥伴相關計畫，成果卓越，2014年迄今已輔導15所學校參與「台美生態學校夥伴計畫」（US-Taiwan Eco-Campus program），並有1所學校取得銀牌認證，10所學校取得銅牌認證，且有4所學校與美國生態學校結為姐妹校。

環保局長白智榮表示，未來台中市將推動更多元化的環教活動並與國際接軌，提升民眾的環境覺知，攜手維護環境品質並將環保觀念發散到台中市每一個角落，從環境教育走向綠色城市。

(中時)