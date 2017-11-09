必收口袋！日本人才知的5大熱門旅宿 泡露天溫泉賞紅葉

2017年11月09日 15:55 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

旅客能從露天風呂中，欣賞山中初雪、紅葉、山麓針葉林構成的「三段紅葉」。(圖/樂天旅遊提供)

日本賞楓季一路從北海道往南開跑，離市區不遠、接駁方便，又坐落滿山楓谷的賞楓住宿點，成為紅葉之旅的人氣住宿首選。日本訂房網公布今秋日本人氣賞楓5大飯店，不僅能飽覽血紅、雪白、綠葉等三段色彩楓景，讓人大呼暢快；還能身處原始森林間，欣賞與大正池清澈湖水交映的楓景。

「奥白馬溫泉綠色廣場白馬飯店」位於北阿爾卑斯群山之中，飽覽壯麗山景。(圖/樂天旅遊提供)

根據樂天旅遊訂房網公布今秋日本人氣賞楓5大飯店，由位於日本著名滑雪勝地的「奥白馬溫泉綠色廣場白馬飯店」奪得冠軍，飯店位於日本著名滑雪勝地長野縣，北阿爾卑斯群山之中，旅客無論從客房或露天浴池，都能盡覽滿山繽紛的秋楓。時至晚秋，還能看到初雪之白、紅葉之紅、山麓針葉林之綠構成的「三段紅葉」美景。旅客評價表示，「來訪時，剛好是紅葉最璨爛的時期，不管從房間或餐廳看出去都很美」，也有旅客留下「令人不禁想一直看著窗外的景色」等評語。

「定山溪豪景飯店」提供的露天浴池，讓旅客能一邊欣賞近在眼前的紅葉，一邊讓人舒服享受熱呼呼的溫泉。(圖/樂天旅遊提供)

去年榜上有名的「上高地大正池飯店」今年榮登第2名，飯店位於有「神的故鄉」之稱的上高地原始森林，旅客從客房、浴池、餐廳的每個角度，都能欣賞紅黃相間的楓葉地毯鋪疊在山巒之間。血紅楓景倒映在清澈的大正池水面上，更呈現出令人屏息、風味十足的美麗景觀。讓住客稱讚，「從窗戶可以看到新雪與紅葉，景色時時刻刻變幻不定，連住好幾天也不會感到無聊」。

排名第3的「定山溪豪景飯店」，是北海道唯一入圍前5名的賞楓飯店，地點位於北海道札幌市南區，從札幌搭車只需約1小時便可到達，因為距離極近，又有札幌後花園之稱。飯店的露天浴池，能一邊欣賞近在眼前的紅葉，一邊讓人舒服享受熱呼呼的溫泉。依序排名第4名為福島縣裏磐梯的「湖度假村主樓五色之森」，第5名為福島縣裏磐梯的「皇家度假大飯店」。

(中時電子報)