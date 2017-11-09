新北「樂活健腦巴士」啟航 邀長者PK桌遊

2017年11月09日 15:52 中時 葉書宏

新北市衛生局將過去在偏鄉走透透的「復健巡迴車」變身，打造成全國首部「樂活健腦巴士」。（葉書宏攝）

新北市衛生局將過去在偏鄉走透透的「復健巡迴車」變身，打造成全國首部「樂活健腦巴士」。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫致詞。（葉書宏攝）

國際獅子會300B2區總監湯富龍致詞。（葉書宏攝）

新北市衛生局將過去在偏鄉走透透的「復健巡迴車」變身，打造成全國首部「樂活健腦巴士」。（葉書宏攝）

新北市衛生局將過去在偏鄉走透透的「復健巡迴車」變身，打造成全國首部「樂活健腦巴士」；市長朱立倫致詞。（葉書宏攝）

桌遊不只是年輕人的專利！新北市高齡人口突破48萬人，其中約有3萬多人有失智症況，衛生局將過去在偏鄉走透透的「復健巡迴車」變身，打造成全國首部「樂活健腦巴士」，將載著一群年輕有活力的職能治療師，帶著認知機器人及桌遊，與長者們來一場PK戰。

朱立倫表示，如何提升失智症預防及延緩失智進程，是全台面臨高齡化的挑戰之一，要讓長者活得長壽，不如讓長者活得更健康、快樂。

朱立倫表示，台灣正面臨老年人口長壽化問題，新北市65歲人口中失智長者約為3萬5千多人，但要如何健康呷百二、快樂呷百二才是重點。他說，新北動健康政策，關切銀髮長者的視力、口腔健康，並在新北市29區，每區建置「憶起玩學堂─新北市失智症智慧照護資源專區」，讓失智症朋友獲得健腦、預防的知識。

新北市29區中，特別針對偏鄉地區12區，將過去在偏鄉走透透的復健巡迴車變身，打造全國首部「樂活健腦巴士」。朱市長非常感謝國際獅子會300B2區的支持，結合過去捐贈的大型復健巡迴車，轉變成健腦巴士，繼續在偏鄉服務，也感謝各個協力單位的幫忙，一同為偏鄉民眾打造優質的專業照護。

朱立倫表示，每個人都會經歷老年階段，而家中有失智患者，對家庭來說是沉重的負擔。新北市透過推動各種政策，呼籲大家重視失智症患者，做好失智預防以及失智延緩進程等防治工作，讓長輩們活得長壽，也活得更健康、快樂。

衛生局表示，國際獅子會300B2區在103及104年共捐贈二輛8.5噸重的大型復健巡迴車，提供偏鄉長者每周1到2次的駐點服務，而隨著市府陸續在偏鄉地區衛生所成立與大型醫院復健中心同等級的物理治療所後，復健巡迴車已完成階段性任務。

國際獅子會300B2區總監湯富龍表示，感謝市府及衛生局提供機會，讓獅子會可以回饋貢獻社會。

(中時)