不殺「牛」沒錢賺？金門承商與縣府爆爭議

2017年11月09日 15:51 中時 李金生

承商葉長春指縣府片面終止合約，讓他蒙受巨額損失。（李金生攝）

2012年2月金門發生豬隻口蹄疫情，讓同屬偶蹄類動物的牛隻也遭連累。（李金生攝）

金門高粱黨主席洪志恒（右）出面替承商討公道。（李金生攝）

縣畜試所長文水成（左）與縣農會理事長蔡水游（右）說明補貼背景和過程。（李金生攝）

縣議會總務主任陳建興（左二）代表接受陳情書，將由議會研議協助解決。（李金生攝）

金門在2012年2月發生豬隻口蹄疫情，偶蹄類動物及產品均無法輸台，縣府特別啟動「牛隻在地屠宰補貼凍存加工計畫」，用以減少畜農滯銷壓力。農委會後來解除管制，縣府也在2015年2月與承商終止合約。但葉姓承商認此舉讓他蒙受近2000萬元損失，雙方各有主張爭執不下。

承商葉長春今午在金門高粱黨主席洪志恒、縣養牛協會常務理事邵全願的陪同下赴縣議會陳情，痛訴縣府挖洞坑人，請求主持公道。縣畜試所長文水成則表示，雙方合約中載明若活牛可以輸台，該所得終止合約，這也是公開招標前，各投標人所認知並應遵守，如承商還自認權益受損，大可循司法程序解決爭議。

縣畜試所原依採購法訂定的「牛隻在地屠宰凍存加工補貼計畫」，由承商以每公斤補貼38元承包，承商需向農民收購牛隻，價格為公牛每公斤不得低於75元、母牛每公斤不得低於65元。

迄2013年10月，農委會同意金門縣生鮮產品經隔離檢疫後可銷台，次年初即有多名台灣肉商至金門屠宰牛隻後，再運回台灣銷售，牛隻售價已回升至收購價以上。縣府認為再辦理保價收購屠宰凍存的理由已不存在，基於「公共利益」自應不再繼續執行，因此在2015年2月15日通知葉長春終止契約，導致雙方引發爭議。

葉長春表示，他為履約作業的完善，特自台灣引進專業團隊，負責供應他們吃、住，還購買車輛、冷凍庫和租賃用地，投資損失即達702萬7400元；另尚有148頭牛隻未依計畫執行，利益損失更高達1013萬8000元，因此在去年8月向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，但最後裁定調解不成立。

縣府表示，投標須知及契約均已明定畜試所通知承商履約頭數後，才進行屠宰作業，承商在參與投標前，應衡量自己的履約條件和能力，不能將逕自投入的人力、房租、薪資費用，全都算在縣畜試所的頭上才對。

目前也是縣農會理事長的縣議員蔡水游也表示，整個補貼的背景和過程，確如縣府和畜試所所陳述，希望雙方好好溝通，早日解決爭議。

(中時)