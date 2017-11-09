不要被歸類！西班牙設計鬼才亞米‧海因下月來台巡演特展

2017年11月09日 15:55 中時 趙靜瑜

被歐美設計圈譽為「菲利浦‧史塔克接班人」、「設計界達利」，西班牙設計師亞米‧海因帶著經典作品來台展出。亞米‧海因是當代最受矚目的西班牙設計師，集鬼才、童趣、前衛與顛覆於一身，這次將帶著主要作品《綠公雞》、《西洋棋》以及《搖滾熱狗》等40件作品來台，展現他成名之後的重要創作。

亞米海因創作的《搖滾熱狗》使用多重材質如玻璃纖維、鋁與皮革打造而成，搶眼又不失優雅。(時藝多媒體提供)

海因1974年出生於西班牙，2002年就獲權威設計雜誌《Wallpaper》「年度最有潛力10大設計師」和《Elle Deco》國際大獎，並被西班牙政府文化部選為最具才能的年輕西班牙藝術家之一。2012年他獲得《Wallpaper》雜誌分量最重的「年度室內設計獎」殊榮，堪稱「西班牙之光」，設計範疇橫跨公仔、珠寶、藝術品與室內設計，作品個性華麗又充滿俏皮魅力。

「與其說我是藝術家或是設計師，我寧願定義自己是創造者，每一件作品都有我的熱情跟心血。」滿臉鬍渣，眼神清亮，一開口就是自信與霸氣，「人們總想把我分類，兩周前我入選全球百大室內設計師，三年前又說我是最有潛力的藝術家之一，我覺得這些都不重要，心之所向，我就依循，我想當我想被歸類的那一天到來，我應該就完蛋了。」

童年美好，海因每天都在畫畫，「所以我小時候超好帶，只要給我一張紙我就可以很安靜地坐好幾個小時。」但是他無處不畫，畫椅子，畫桌腳，畫牆壁，「我媽都快發瘋了，父母親也知道我不是個念書的，就讓我很自由成長。」

這次在台灣的展覽是2013年海因受邀在荷蘭格羅寧根博物館(Groninger Museum)所舉辦的「FUNTASTICO│Jaime Hayon」大型個展內容，集結他從青少年時期的塗鴉本到其近十年來的心血結晶，無論是充滿色彩與童趣的《綠公雞》、高達兩公尺的巨型裝飾藝術《西洋棋》或是水晶、雕塑等超過40件個人經典作品，「我希望台灣民眾看見作品之外，也可以知道作品背後的理念與意義，喜歡設計的年輕學子可以在這個展覽中獲得更多啟發。」

「我認為設計可以改變世界，事實上，設計已經正在改變世界。」海茵表示，設計可以讓人們的生活變得更方便，「設計不只是實用，也是一種傳達，可以拿來用就是設計，不用的時候可以觀賞，也就是藝術品。我認為藝術跟設計其實就是一線之隔。」

西班牙設計金童「Jaime Hayon亞米‧海因」唯一設計個展將於12月22日舉行，一直到2018年3月4日。展覽地點在松山文創園區五號倉庫 。11月10日晚上9點至11月13日該展覽將會在yahoo超級商城推出獨家超早鳥雙人票，只要320元(原價640元)。

(中時)