2017年11月09日 15:58 中時 陳淑娥

學生以「前世今生」為主題，大膽走秀十分吸睛。（陳淑娥攝）

學生以「前世今生」為主題，大膽走秀十分吸睛。（陳淑娥攝）

學生以「前世今生」為主題，發揮創意在整體彩妝造型上玩花樣。（陳淑娥攝）

「娧鯪」以人魚當主題，用廚房排油煙管打造的貝殼頭飾，顯得栩栩如生。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅系辦美食節，學生穿韓服煮韓國料理，讓校園充滿濃厚的異國風。（陳淑娥攝）

「前生今世」走秀 弘光妝品週吹韓風。

化妝品應用系9日舉辦妝品週活動，以「前世今生」為主題，總召彭湘庭表示，大一到大三共17組同學參賽，詮釋從過去到現代的血脈相連族群的基因演化，追尋前世反思的時尚；指導副教授賴仁輝指出，活動讓學生提早醞釀，3年後的畢業展將以相同的主題，看看自己成長了多少。

「娧鯪」以人魚當主題，訴說前世美人魚再度回到人間重獲新生，臉上的藍色魚鱗妝，還有金色鱗片充滿現代感，猶如韓劇「藍色大海的傳說」穿梭時空；組長陳靜說，身上及頭飾的貝殼用排油煙管打造，多次嘗試後，歷時3個月，終於呈現出完美的一面。

「時空旅者」使用淡紫為底色，在臉上做文章，化出星際星空迷幻感覺，描述21世紀的時空旅行者，回到上個世紀的70年代，使用洗衣刷、寶特瓶、絕緣膠帶等材質，創造出另類的時尚感。

妝品系主任周怡真指出，一年一度的妝品週，讓同學發揮巧思，營造出造型多元的面貌，有助於培育整體造型彩妝的專長。她也強調，妝品系男生就讀比例逐漸提高，系上在大二將課程區分為化妝品科技組及時尚美容藝術組，可滿足不同興趣的需求。

另外，餐旅管理旅系也舉辦異國美食節，學生把韓國著名的光化門，搬進了活動現場，同時安排韓服走秀、舞蹈表演，師生親手製作各種韓國小吃，供大家品嚐，還教導泡菜製作，讓校園內充滿韓風。

(中時)