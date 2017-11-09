MLB》大谷翔平美國夢 還有這一關要過

大谷翔平今年有望一圓美國夢。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平加入大聯盟的日子可能不遠了，目前比較麻煩的是大聯盟與日職的入札制度還未敲定。田中將大2014年以當時修訂的入札制度，讓洋基隊只需付出2000萬美元給樂天金鷹(還有田中1.55億美元的合約)，這個制度若再多沿用一年，大谷就可以順利進入大聯盟。

然而美國媒體指出，目前尚不確定是否直接沿用原本的入札制度，大谷新雇用的美國經紀人巴雷洛(Nez Balelo)就扮演重要角色，他近日將代表大谷與大聯盟球員工會討論入札的問題。

球員工會不太喜歡大谷所處的情況，也就是球隊付出一大筆入札金(2000萬美元)，但是球員卻只能獲得很少的錢。依照規定，未滿25歲的大谷能獲得最高600萬美元的海外自由球員簽約金，但目前球隊剩下的餘額，最高的遊騎兵也僅有353萬美元，跟他的入札金不成比例。

工會保障球員的權益，他們認為入札金不應超過球員獲得的總額，在明年球季結束後，入札金將改制為球員合約總值的15%(例如5000萬美元合約，入札金即為750萬美元)，或是簽約金的20%。

以大谷的情況來說，他若多等一年，入札金可能還不到100萬美元。大谷的老東家火腿鬥士此時放人可以獲得2000萬美元的補償，若等到明年就虧了，因此23歲的大谷希望在今年闖關成功，否則得一路等到25歲。

其實遊騎兵自2012年(大谷18歲時)就看上他了，時速100英里的火球，還能打擊，怎不令人垂涎。如今大谷近在眼前，遊騎兵不用說一定會全力搶人，他們當年以破天荒的5170萬美元入札金標下達比修有，區區2000萬美元自然不在話下。

(中時電子報)

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