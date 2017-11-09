扯！想延遲考試 印度少年竟殺學弟讓學校關閉

這起案情大逆轉的兇殺案引起印度各界關注，死者(左上)為年僅7歲的塔庫爾。(推特影片截圖)

友善列印
中時電子報

印度月前發生一起7歲學生在廁所內遭到殘忍割喉後身亡的命案，警方第一時間指控是校車承包商性侵不成痛下殺手。殊不知近來案情大逆轉，竟然是一名16歲學長因不想按原定計畫上考場，想到可以透過殺害一名學生來讓學校關閉，進而將考試延期，震驚各界。

據《印度時報》報導，這起發生在印度哈里亞納邦古爾岡市、駭人聽聞的兇殺案最新調查結果和原先的推斷完全不同，原來兇手是受害者16歲的學長，他因為想推遲考試及家長座談會，竟想到要殺人讓學校關閉。

現年16歲的學長9月在學校廁所用刀割喉7歲的學弟塔庫爾（Pradyuman Thakur）。塔庫爾在受傷後按著傷口跑出廁所，接著倒臥血泊中身亡。警方調閱監視器發現當時有4個人站在男童身邊，包括學長及校車承包商庫瑪（Ashok Kumar）。警方隨後指出是庫瑪想在廁所內性侵塔庫爾不成，而對學生痛下殺手。庫瑪也隨後被捕，警方隨後還稱他在被拘留期間認罪了。

警方近日才承認當初承辦案件的警局在調查上有小疏失，指出最新調查結果發現兇手其實是做賊喊抓賊的16歲學長，當時他在廁所內將塔庫爾割喉後，還跑去告知校園管理員有人受傷。接著到場的校車承包商庫瑪，當時還幫忙將全身流滿鮮血的抬上救護車，因而被警方在第一時間鎖定。

(中時電子報)

文章來源：Pradhyumn's father wants minor suspect to be tried as an adult, seeks strictest punishment

陸舉辦歡迎儀式 川普：棒極了！ 影》梅蘭妮亞訪北京秀廚藝 親手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。