扯！想延遲考試 印度少年竟殺學弟讓學校關閉

2017年11月09日 15:53 中時電子報 蔡萱

印度月前發生一起7歲學生在廁所內遭到殘忍割喉後身亡的命案，警方第一時間指控是校車承包商性侵不成痛下殺手。殊不知近來案情大逆轉，竟然是一名16歲學長因不想按原定計畫上考場，想到可以透過殺害一名學生來讓學校關閉，進而將考試延期，震驚各界。

據《印度時報》報導，這起發生在印度哈里亞納邦古爾岡市、駭人聽聞的兇殺案最新調查結果和原先的推斷完全不同，原來兇手是受害者16歲的學長，他因為想推遲考試及家長座談會，竟想到要殺人讓學校關閉。

現年16歲的學長9月在學校廁所用刀割喉7歲的學弟塔庫爾（Pradyuman Thakur）。塔庫爾在受傷後按著傷口跑出廁所，接著倒臥血泊中身亡。警方調閱監視器發現當時有4個人站在男童身邊，包括學長及校車承包商庫瑪（Ashok Kumar）。警方隨後指出是庫瑪想在廁所內性侵塔庫爾不成，而對學生痛下殺手。庫瑪也隨後被捕，警方隨後還稱他在被拘留期間認罪了。

警方近日才承認當初承辦案件的警局在調查上有小疏失，指出最新調查結果發現兇手其實是做賊喊抓賊的16歲學長，當時他在廁所內將塔庫爾割喉後，還跑去告知校園管理員有人受傷。接著到場的校車承包商庫瑪，當時還幫忙將全身流滿鮮血的抬上救護車，因而被警方在第一時間鎖定。

(中時電子報)