極度集中 美國三富豪擁全國一半財富

2017年11月09日 15:56 中時電子報 郭美孜

美國最有錢的三個富豪：比爾‧蓋茲、傑佛瑞·貝佐斯和巴菲特，擁有的財富相當於美國一半人口的，美國智庫顯示貧富差距正在擴大，在所有上富豪排行榜的400人中，也有只7人是不是白人。

根據智庫Institute for Policy Studies(IPS)的分析，蓋茲、貝佐斯和巴菲特的財富總共高達2,485億美元，相當於美國一半人口、約1.6億人擁有的資產。IPS的報告指出，現在美國總統川普(Donald Trump)提倡的稅改會使貧富不均的情況惡化，只會對最有錢的1%家庭有益。報告作者之一兼經濟學家Chuck Collins說，現在是對貧富不均採取行動的時候，而不是幫最有錢的人減稅。

《富比士》(Forbes)雜誌名列的美國最有錢的400位富豪，總財產高達2.68兆，超越英國的GDP。IPS的報告指出，這些富豪累積財富的速度是過去以來最快的，自一個世紀以來從未見過這麼極端的財富權力集中。《富比士》也發現和1982年比起來，現在進入榜單的門檻也上漲18%，財富要高達20億美元才行。

在此同時美國每5個家庭中就有1家生活沒有任何財富、甚至負債。這個情形在少數族裔中更為明顯，黑人家庭中每10戶人家就有3戶沒有財產或是負債，拉丁美洲裔家庭中這個情況佔27%，但白人家庭中只佔了14%。

在富比士400富豪排行榜中也是如此，名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)和科技發明家羅伯特‧史密斯(Robert F. Smith)是唯一的非裔美國人，除此之外只有5名富豪是拉丁美洲裔，而前25名富豪都是白人。

(中時電子報)