通勤媽占用哺乳室惹議 蕭彤雯曝擠奶是這麼辛苦！

2017年11月09日 15:59 中時電子報 吳玫穎

日前一名通勤媽媽因為近2個月都在台鐵列車上哺乳室擠奶，遭列車長質疑占用時間太久，要求她在規定30分鐘前出來，令這名通勤媽媽感到羞辱，不滿在網上抱怨，引發爭議。至於這位通勤媽到底有無濫用哺乳室？前美女主播蕭彤雯認為要從2個部分來看，但自己當初生完老大後，擠一次奶真的至少要花30分到40分鐘，還必須躲在狹窄的更衣室裡面完成所有動作。

蕭彤雯昨日在《新聞挖挖哇》透露以前剛生完老大不久，就回到主播台工作，每4個小時就需要擠一次奶，哺乳過的媽媽都知道，因為脹奶關係，不擠胸部會又硬又痛，所以她只能趁著中間播報休息1小時來擠奶，「可是我擠一次奶，我一定要花30到40分鐘。」

因為蕭彤雯當時為了省錢，因為當時為了省錢，只有買手動的單邊擠乳器，所以那時候一播完新聞，加上電視台沒擠乳室，她就會立刻躲在小小更衣室擠奶，後來嫌手動太慢了，就去跟人借一個電動單邊擠乳器，但一邊也是要花至少20分鐘。

更尷尬的是，她有次擠奶剛好碰上節目錄影來賓化妝，鄭弘儀化妝化到一半好奇問大家：「有沒有聽到一個嗡嗡嗡、很規律的聲音？」讓蕭彤雯聽完臉都紅了，根本不敢出聲，因為那是她躲在更衣室、用電動擠乳器擠奶發出的機器聲。

蕭彤雯說很多哺乳媽媽就是這麼克難，所以新聞上這名通勤媽哺乳30分會不會太久？她覺得如果對方真的在擠乳、也像自己狀況一樣，其實不見得。不過如果那名通勤媽連續2個月、每天都這樣？蕭彤雯就說假設對方真的是在那時間固定要擠奶，也可以理解，但因為不知道實際狀況怎樣，「因為天天都這樣了，她（通勤媽）確實有可能會佔到其他人要使用的權利。」

(中時電子報)