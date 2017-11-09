印尼第一千金嘉義洋出嫁 廣邀7千賓客同樂

2017年11月09日 16:13 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（Straits times）報導，印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）獨生女嘉義洋（Kahiyang Ayu），於昨日（11/8）在中爪哇省（Central Java）大城梭羅（Solo）舉辦傳統婚禮，正式嫁給來自蘇門答臘（Sumatera）巴塔克族（Batak）的男友波比（Bobby Nasution）。婚禮的消息傳出後，由佐科威的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming）於上月底公開喜帖樣式，使用天鵝絨硬蓋，前面裝飾木偶山，主色為紅色，新人廣邀七千多位賓客參與婚禮，共同分享他們的喜悅。

佐科威與夫人艾琳娜（Iriana Widodo）結縭31年，育有2子1女，獨生女嘉義洋排行第二，其餘兩子均在新加坡接受教育。女兒婚禮所在地梭羅，不僅是他的故鄉，更是他踏入政壇的第一份公職：梭羅市長，故當地居民對佐科威並不陌生。嘉義洋與夫婿波比，兩人是2015年在茂物農業大學（Bogor Agricultural University）碩士班相識而開始交往，雖然是總統女婿，但波比向來低調，只知其父親是印尼國營種植園公司（PT Perkebunan Nusantara）前主任，於今年初逝世。

印尼第一千金Kahiyang Ayu（圖右）秀出與夫婿波比（圖左）的恩愛照片。（圖/Kahiyang Ayu Instagram）

L.VE Kahiyang Ayu (@ayanggkahiyang) 分享的帖子 · 2017-09-9，20:20 PDT

❤️❤️❤️ Kahiyang Ayu (@ayanggkahiyang) 分享的帖子 · 2015-12-6，8:11 PST

婚禮當地的貴賓可說是冠蓋雲集，包含副總統尤淑夫卡拉（Jusuf Kalla）擔任證婚人，新加坡駐印尼大使納亞爾（Anil Kumar Nayar）伉儷、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）和尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）皆出席婚禮祝福新人。而兩人婚後，將於本月底一共回到波比家鄉、另一個大城棉蘭（Medan）渡蜜月。

(中時電子報)