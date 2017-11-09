溪頭竹文化節 「悠悠竹蝶」森林療育

2017年11月09日 16:41 中時 沈揮勝

溪頭竹文化節9日暖身造勢，「勢如破竹」的體驗成了亮點。（沈揮勝攝）

將於12月2日開場的溪頭竹文化節，在9日的暖身活動中推出大型竹編「蛹」，預告下月正式開幕時破繭而出，另1大型裝置竹製藝術「曙鳳蝶」的誕生。（沈揮勝攝）

台大實驗林年度盛事「溪頭竹文化節」已邁入第16屆，今年由竹籟文創承辦、以「悠悠竹蝶」為軸，運用蝴蝶蛻變意象營造氛圍，將於下月2日登場。9日暖場活動，副處長劉興旺強調「藝術、對話、玩樂」主體呈現，讓遊客深刻體驗竹文化與森林療育。

南投縣竹藝學會創會長賴進益指出，12月2日竹文化節活動開幕節目包括與國立台灣工藝研究發展中心共同策畫的「竹影陶心茶具之舞展」茶席，並邀請法籍竹藝創作者羅仁特·馬丁作品「漂浮茶屋」參與演出，以及「曙鳳蝶」大型竹編裝置藝術。

此外，另有「蝴蝶翅膀羽衣COSPLAY」熱舞活動、「絲竹樂器」、「聽見台灣的美原住民樂團」等精彩表演。

活動強調知識性，特別邀請日本「大分縣竹產業文化振興連合會」會長岩尾一郎、「別府市竹細工傳統產業會館」館長後藤隆、「大分縣竹工藝訓練中心」研究員寒竹慎一，於現場進行「竹文化國際講座」。

配合竹文化節活動，溪頭地區部分飯店提供住宿券抽獎，開辦「竹藝大街展售」活動，讓參與的遊客可以在歡樂氣氛中體驗森林環境與竹結合人類創意後的多元面貌。而竹葉染DIY、竹藝DIY、竹筍料理廚房、竹趣童玩闖關及集戳活動，更是足以讓人留下深刻印象。

9日的暖身活動，由台大實驗林副處長劉興旺、育樂組長江博能、台灣工藝研究發展中心技術組組長姚仁寬，以及賴進益共同主持。現場除歌手、樂師演唱及演奏，另推出大型竹編「蛹」，預告下個月活動破繭而出，羽化出國寶級蝶類「曙鳳蝶」。

(中時)