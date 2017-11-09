臺中農改場研發抗熱性新米種192號 草屯農會試推廣

2017年11月09日 16:08 中時 楊樹煌

農委會臺中區農業改良場研發出抗熱性新米種「水稻台中192號品種」，株型優良，肥效性佳且抗倒伏，產量高於原有的台梗9號，外觀品質的心腹白粒比率較低，米飯食味仍維持台梗9號品種的水準，南投縣最大米倉的草屯農會，基於提高農民產值收益及提供民眾最優質食米，將鼓勵農民將品種世代交替。

臺中區農業改良場有鑑於近年來氣候變遷，氣溫升高，造成多數品種米粒外觀品質受到影響，即俗稱「白肚」的白堊質米粒大幅增加，降低稻米商品價值，所以研發台中192號品種，可獲較佳稻穀產量及白米品質。

農改場助理研究員吳以健表示，水稻品種與氣候環境及病蟲害生態存在相互消長的關係，同一品種長年栽培下，受氣候改變的影響與遭遇病蟲害的風險越來越高，適時更替栽培品種可避免「品種老化」問題。

農友在氣候變遷下，常擔心產量損失而施用過量肥料，反而使稻株營養過盛、導致嚴重病蟲害；如能藉由種植高產優質的品種，再搭配綠肥輪作與合理化施肥，讓種植田埂植被作為害蟲天敵棲地，可降低肥料與農藥的濫用，並可落實友善環境的耕作方式，生產安全可靠的稻米產品，增加消費者對國產稻米的信心。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁表示，台中192號品種其實也是農改場10年前研發的台梗9號品種，只是目前台梗9號腹白較為嚴重，經農改場再研發台中192號新種後，發現外觀品質心腹白粒較低，為追求更高品質，草屯農會亦將鼓勵原種植台梗9號的農民，嚐試品種世代交替，盼能有更優質食米，增加收益。

(中時)