單身有賞！1111光棍節拚買氣 航空、旅遊業者有驚喜優惠

2017年11月09日 16:12 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

1111光棍節商機延燒，廉航台灣虎航tigerwow推光棍節機票促銷。(圖/台虎提供)

雙11光棍節即將到來，不只網購電商拚買氣，航空旅遊業者也有賞！不只國內廉航祭出特別促銷價，旅遊業者也推出寒假出國萬元有找、春節最高第二人折一萬、票券最低下殺52折等優惠，活動期間登錄環景實境平台體驗，找出通關密語「狗年Number旺」，就有機會抽中1萬元旅遊金，無論是單身許久，還是期間限定的偽單身，快揪親朋好友出國Play，高喊單身萬歲！

台灣虎航TigerWOW驚喜優惠，今(9)日上午10:00起至11月11日晚間23:59為止，推出20條國際航線的限時促銷，凡購買台灣出發的國際航線來回機票，回程即可享有未稅NT$1,111起的優惠價格，包括即將於下(12)月18日開航的高雄-福岡新航線在內；而澳門線更有機會以未稅NT$555起的優惠價格購入。本次推出的優惠促銷搭乘期間為2017年11月9日至2018年1月31日。

年關將近，手邊的年假還沒休完嗎？快遞假單休假去！準備好耶誕狂歡、跨年瘋玩、寒假預購、春節出遊等系列行程，一路玩到明年過年。(圖/燦星旅遊提供)

年關將近，手邊的年假還沒休完嗎？快遞假單休假去！燦星旅遊準備好耶誕狂歡、跨年瘋玩、寒假預購、春節出遊等系列行程，推出「燦星會員特典－加入會員天天抽最高11,111旅遊金」，會員特典限定‧韓國5日會員特典價10,900元起，週末GO划算‧香港自由行3日價5,999元起未稅，輕旅行‧東京5日20,900元起，沖繩自由行4天14,900元起，體驗愜意的跨年氣氛。愛老虎北海道5日27,900元起，感受雪舞紛飛，七合一玩雪趣，欣賞米其林函館夜景、冰上釣魚體驗、貍小路OUTLET等超豐富行程。

(中時電子報)