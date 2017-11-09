台南火車站前商圈成立 打造耶誕活動當招牌

火車站前商圈60餘家業者9日宣布組成站前商圈協會。（程炳璋攝）

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台南市火車站前60餘家業者9日宣布成立「站前商圈協會」，11日起將先舉辦「站前商圈購物節」，12月再辦耶誕快閃活動，商圈業者規畫明年起打造耶誕派對主題，作為站前商圈的招牌活動。

台南市火車站前周遭商店約有550家，商業發展多元活絡，一直是台南消費重心地區，卻一直缺乏組織，以focus百貨為首的數家業者1年前開始籌備，號召店家加入，9日宣布成立「站前商圈協會」，成為台南市第21個商圈。

站前商圈主要範圍從火車站為起點，包含中山路、青年路、北門路、民族路、衛民街、西華南街、萬昌街、民權路等8大街區，會員店家多元，從百貨業到一般餐飲、書局皆有，有8座國定古蹟、47座市定古蹟，兼具文化與商業觀光價值。

商圈成立初期約60餘家業者，11日至26日先舉辦「站前商圈購物節」活動，有多項集點摸彩抽獎贈送活動，宣傳商圈成立。

站前商圈協會理事長陳慧姝表示，過去台南市已有不少商圈營造出特色，包括正興、海安商圈、中正、國華商圈等，成大商圈更是將萬聖節嘉年華經營成年度代表性活動。火車站前的店家思考改打組織戰，營造站前商圈的特色活動。

商圈協會成立後，想要打造耶誕嘉年華成為招牌活動，但今年準備不及，計畫從耶誕快閃暖身，明年再盛大規畫大型耶誕遊行節目。

台南市經發局表示，業者透過成立商圈發展協會來凝聚店家共識，可塑造更友善的購物環境，政府透過業者提出的計畫書給予補助經費，也方便傳達各項宣導，彼此配合更有效率。

(中時)

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