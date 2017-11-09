愛地球、挺棒球 全球人壽要當幸福發動機

2017年11月09日 19:00 中時電子報 綜合報導

全球人壽深耕台灣20多年來，自許成為「最盡責的守護者」守護著許多保戶的家庭，全球人壽2017年更以「因為愛 責任在」的品牌精神，一步一腳印地耕耘企業社會責任，身為保險企業，肩負的不只對保戶的責任，也包括支持基層棒球、關懷台灣弱勢族群及台灣環境等多面向的社會責任，要當大家的「幸福發動機」，透過「一份公益，多方得利」的創新公益模式，啟動社會正能量的善循環。

溫暖守護保戶 撐住棒球夢

全球人壽表示，2017年啟動全新企業Slogan「因為愛 責任在」及企業識別系統，以英文字母t和G組合成衛星環繞意象，中文字體也透過特殊37度斜角代表人體體溫37度，就是象徵全球人壽溫暖守護保戶，期盼能在保戶任何急需關懷救助的時刻，成為撐住保戶的那雙手。而同樣的，全球人壽也希望能撐住那些熱愛棒球的小小球員們的夢想，積極贊助基層棒球。

全球人壽自2009年起積極贊助各大賽事、幫助基層棒球訓練，去年以「我的棒球夢」計劃贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，並來台首次參與黑豹旗賽事；今年更升級為期3天的馬公棒球營活動，特別邀請張泰山、文化大學棒球隊總教練廖敏雄、世大運國手林安可及施冠宇組成黃金級教練團，幫助馬公高中及國中的小球員們做更紥實的守備、跑壘及打擊訓練等全方位課程，以期在今年黑豹旗比賽有更好的成績。

除了技術層面外，張泰山認為，短短3天的訓練，最重要的就是培養學員們打球的態度及品德，而這些孩子們打球的態度也不輸給正規訓練的球員，勉勵孩子們打球就是要開心享受對抗別隊的過程；而曾在今年世大運抗韓賽上陣5.2局飆出9次三振的左投林安可則羨慕表示，以前高中時比較沒有這種機會參加訓練營，現在覺得他們蠻好的，有張泰山、廖敏雄兩位打擊教練來教他們，第一次參加訓練營兼當教練覺得很特別，在教導過程中也看到以前高中時打球的熱忱。

全球人壽「我的棒球夢」計劃為澎湖馬公高中棒球小將圓夢，更在今年邀請黃金級教練團為小將們展開為期3天的馬公棒球營訓練，期盼在黑豹旗比賽獲得佳績。圖左起為文化大學棒球隊林安可、張泰山、文化大學棒球隊總教練廖敏雄、文化大學棒球隊施冠宇。（全球人壽提供）

贊助國際賽事 增進台灣棒球實力

全球人壽也透過贊助各項國內外賽事及交流，增進台灣基層棒球的實力，並同時舉辦棒球主題日，提升同仁愛棒球的風氣，以剛結束的「第28屆亞洲盃棒球錦標賽」為例，不僅由全球人壽董事林文惠擲出漂亮的開球外，也邀請全球人壽「樂活寶」人偶與啦啦隊進行開場及中場表演，與全球人壽外勤同仁及現場民眾一起為中華隊球員加油，氣勢磅礡地展現全球人壽全心愛棒球的精神。

全球人壽贊助第28屆亞錦賽，並於四強賽舉辦棒球主題日，邀請績優外勤同仁與全場球迷一同為中華隊加油打氣，展現全心愛棒球的精神。（全球人壽提供）

此外，全球人壽今年贊助8月的「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽（U12）」、1月冠名贊助「2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽」，以及2016年的「第11屆亞洲盃（U18）青棒錦標賽」、「讀賣巨人未來之星棒球交流賽」，力挺台灣基層棒球訓練與交流，並獲得各界肯定，已連續3年榮獲教育部體育署「體育推手獎-贊助類銀質獎」，且獲得教育部體育署「105年運動企業認證」殊榮。

全球人壽表示，秉持著對台灣棒球的「愛與責任」，不論現在或未來也將持續以「全心愛棒球」的精神，善盡企業公民的責任，同時為基層棒球運動扎根，協助台灣棒球運動正面發展，也期望藉由各項賽事的贊助與支持，帶動棒球風氣並鼓勵國人認識且支持台灣國球，展現「因為愛 責任在」的品牌精神。今年全球人壽也特別於企業總部打造「愛無界 形象光廊」，融入數位科技，設計大螢幕互動式體感打擊遊戲，帶動保戶及同仁對棒球的支持，同時也展現全球人壽深耕落實企業社會責任及重要獲獎事蹟。

全球人壽全心愛棒球，打造以棒球及公益為主的「愛無界 形象光廊」，設計大螢幕互動式體感打擊遊戲，讓保戶及同仁更熱愛棒球。（全球人壽提供）

義賣無毒米 助農業及失依兒

除了全心愛棒球，全球人壽也透過「我的一畝田」認養計劃及義賣無毒米幫助「失依兒」，將愛散播到社會各個角落。全球人壽認養「我的一畝田」至今已邁入第6年了，累計認養宜蘭、彰化、台南、花蓮無毒耕種稻田共30畝田，除了鼓勵農民無毒耕作、維持生計外，也能涵養地下水、防止地層下陷等好處，讓台灣土地環境得以永續發展，為平衡地球氣候變遷盡份心力。

全球人壽更特地選在無毒米收割季節舉辦「我的一畝田收割志工活動」，由全球人壽同仁擔任志工帶領忠義基金會小朋友體驗收割樂趣，也讓孩子們感受到志工大哥哥大姐姐們的溫暖；收割後，也於總部及台中、高雄分公司同步舉辦「愛的大連線 全台超熱血」無毒米義賣暨捐血活動，今年義賣總額為新台幣88.5萬元，全數捐助忠義基金會照顧失依兒少，讓小朋友們有溫暖又堅實的依靠，發揚全球人壽對於台灣農業、環境及社會關懷的「愛與責任」。

全球人壽認養「我的一畝田」邁入第6年，累計認養30畝田，並舉辦無毒米義賣活動，將義賣所得全數捐給照顧失依兒的忠義基金會，讓台灣農民獲得合理報酬、土地休養生息，同時幫助失依兒。（全球人壽提供）

跨業結盟行善 團膳、保戶子女獎學金也能做公益

全球人壽將創新精神運用在公益上，結合同仁團膳廠商與同仁的力量，推動「一塊做公益」行善活動，只要每銷售出1份團膳，就回饋1塊錢做為公益捐贈基金，鼓勵同仁多多享用團膳，天天都能累積「一塊」做公益，尤其營養團膳菜色可選2種主菜、4種副菜還有附湯，對於外食族相當方便。「一塊做公益」基金在累積突破新台幣5萬元的善款之際，全數捐贈給忠義基金會貼補失依兒少餐費，讓孩子們吃得健康、快樂成長，並感受到同仁們的愛。此外，已舉辦六年保戶子女獎學金活動，為落實公益關懷精神與傳達「因為愛 責任在」的品牌理念，今年新增「公益加一加」活動，獎學金申請者可選擇是否捐出獎學金10%予公益團體，全球人壽亦同步捐出相對金額，此活動獲得超過半數以上（54%）的申請者參與，顯見保戶對於一起做公益活動的認同。

全球人壽揪團膳廠商及同仁力量，每銷售一份團膳就能捐出一塊錢做公益，每累積5萬元即捐助失依兒少餐費。（全球人壽提供）

此外，為延續關懷弱勢、提高健康意識的理念，全球人壽以頂級贊助的方式，支持12月的聖誕公益路跑活動，並將路跑報名費全數捐給台東「孩子的書屋」，「孩子的書屋」是台東弱勢孩子們成長的第二個家，透過公益路跑讓孩子感受到社會支持的力量，且獲得更好的教育資源，讓當地孩子們能在更安定的環境中成長。

在實踐企業社會責任的道路上，全球人壽體認到，經營保險事業不僅要落實對保戶及其家庭的保障、實現夢想，更必須將這份「愛與責任」延伸到社會各個角落，守護需要幫助的人，散播公益力，全面落實公司治理、社會參與、環境保護、關懷弱勢等企業社會責任的4大承諾，將保戶的肯定，轉化為愛台灣的正面力量，實踐「責任，因愛而存在；愛，因責任而完整」，成為善循環的起點，朝永續發展目標邁進。

(中時電子報)