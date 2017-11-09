竹市YouBike增3站環保綠點收集更便利

新竹市是小而美的城市，YouBike方便在市區移動，因此在新竹市使用量大，9日起再增3站後，也讓環保綠點收集更便利。（陳育賢攝）

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新竹市是小而美的城市，YouBike方便在市區移動，因此在新竹市使用量大，9日起再增3站後，也讓環保綠點收集更便利。（陳育賢攝）
新竹市是小而美的城市，YouBike方便在市區移動，因此在新竹市使用量大，9日起再增3站後，也讓環保綠點收集更便利。（陳育賢攝）

看好新竹市的YouBike高使用量，新竹市政府10月20日起推出環保集點好禮3重送活動，只要騎乘YouBike即加贈綠點1000點，便可購買綠色商品，引起市民熱烈響應，9日YouBike再於竹市啟用新竹棒球場等3站，擴大服務範圍，市府也鼓勵民眾多利用綠色交通運具。

市長林智堅表示，YouBike原在新竹市有41個站點，由於市民與遊客使用量大，到新竹市建置站點短短1年多，使用人次已超過155萬，因此結合環保局推出「騎YouBike送綠點1000點」活動，民眾可至指定通路購買綠色商品，打造低碳永續城市，為環保愛地球盡心力。

YouBike公司9日並選在具備運動休閒特色的十八尖山、新竹棒球場、虎林棒球場再增設3個站，讓全市已有144站共1100輛車，未來民眾不僅可利用YouBike前往運動，周邊居民也可利用YouBike往返市區，並增加集點的便利性。

(中時)

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