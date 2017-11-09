指控媒體不實報導 蔣智賢前往北檢提告

2017年11月09日 16:29 中時電子報 周鎮宇

前中信兄弟巨砲蔣智賢今天到北檢按鈴申告，提告《壹週刊》跟三立新聞台「54新觀點」節目。蔣智賢現場不受訪，由律師代表謝謝球迷支持，感謝中信球團的栽培，並且強調絕未涉及媒體報導所指稱是打假球或放水事件。

日前遭到中信兄弟球團釋出的打者蔣智賢，今到北檢按鈴申告，決定提告《壹週刊》與三立新聞台「54新觀點」節目，也發聲明強調未涉及媒體報導所指稱之打假球或放水等事件。

今蔣智賢前往北檢提告，並由律師團發聲明如下：

1 謝謝球迷一路的支持，以及中信兄弟球團這兩年的栽培，本人蔣智賢絕未涉及媒體報導所指稱之打假球或放水等事件，更未與所謂的組頭或不明人士有任何的往來，相關對於本人的網路流言皆為未經證實之空穴來風。

2 本人私生活向來謹遵分際，且在棒球路上我的妻子一直在我身後支持，但近日有心人士之扭曲與操作已對我的工作與家庭產生紛擾及影響。

3 棒球運動自我小學三年級開始接受正式訓練以來，一路從旅外到返台加盟中信兄弟球團，棒球一直是我的生命，是我一生的志業。我會證明自己的清白，繼續燃燒棒球魂，在球場上發光發熱，非常感謝廣大球迷的關心與支持。

4 本人今日將正式對壹週刊媒體，及三立54新觀點中為不實指控之人提出刑事告訴，因該不實指控，已嚴重影響本人之家庭生活，為捍衛本人清白及保護我的家庭，於此正式提出告訴，而日後再生的不實言論及指控，本人也將全權委由律師處理，不再沉默，謝謝大家。

(中時電子報)