東海投入樂齡生活深耕社區長照

2017年11月09日 16:30 中時 林欣儀

隨著台灣人口老化，長照體制的完善成為刻不容緩的問題，東海大學特別與社區、醫院等單位攜手，深耕社區、投入長照體制，並整合校友、企業等資源，成立「樂齡生活與科技創新中心」，盼為社會盡心力。

展現過去與社區結合的成效，東海大學9日舉辦深耕社區、共創樂齡支持系統發表會，包括西屯區長照體系、曉明社福基金會與台中榮總、澄清醫院、福瑞社區發展協會等單位都出席。校方表示，深耕樂齡合作計畫除醫院與社區投入，校友企業也率先響應，希望拋磚引玉，帶動企業投入高齡化議題。

台中市政府社會局長呂建德指出，東海大學在老人照顧、食品科學及老人交通、生命科學等方面的發展，在國內都屬於首屈一指，也獲社會創新計劃，由東海發展長照2.0是相當適合且重要的示範，盼透過合作模式建構好的模範。

東海大學副校長詹家昌表示，政府近年來積極推動長照2.0政策，但國內在這方面剛有基礎，接下來還需要投入龐大資源，學校許多科系可結合台中西屯區的長照體系A、B、C級社區整合模式，在志工媒合、專業人才培育與高齡友善空間、活動規劃、供餐服務等方面都能發揮效能。

校方強調，目前已將高齡議題納入未來中長期校務發展重點，並成立「樂齡生活與科技創新中心」，接下來將強化資源整合與高齡研究。

(中時)