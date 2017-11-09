共軍若侵台 美學者易思安：最有可能桃園登陸

2017年11月09日 16:44 中時 楊孟立

《中共攻台大解密》作者易思安今天在「2020台海安全」論壇上指出，解放軍在台灣本島列出14個適合登陸的地點，其中可能性最高的登陸點就是在桃園，因為這裡有淡水河口、台北港、桃園機場，唯一集結有登陸海灘、有機場跑道、有港口的地區，之後可進入林口、中壢，大軍直驅台北市。當然，台灣這邊也了解，因此國軍在這邊的防禦最完善。

易思安說，關於台海戰事大家都存在許多迷思，其中之一就是「台灣沒有希望了，統一不可避免。」他在華府常聽到，台灣最好放棄、美國最好停止軍售給台灣以及高階軍官交流，但是當有機會看到解放軍內部文件就知道，解放軍內部講到戰爭其實滿敬重台灣的軍隊，他們知道台灣戰力值得敬重，所謂台灣沒救了是一種迷思，台灣應該有自己能力掌握自己未來。

易思安表示，另一個迷思就是中共不斷釋放消息「美國不會來幫助台灣」的消息，但事實上，美國協助台灣是非常自然的事情，問題是在於美國會在什麼時間、以及什麼樣的方法來幫助台灣。有可能是食物補給、派遣艦隊，或是對中共實施電子戰、網路戰。另外像是派航母過來的時間點，轟炸機、戰鬥機來做什麼？這都是解放軍沒辦法預測的。

前陸軍司令胡鎮埔則說，立法委員常常問國防部長共軍犯台的話台灣能撐多久？其實這沒有標準答案。以他當過作戰次長的體認，撐多久不是單方面靠軍隊，而是來自於全民的作戰意志，如果動員不起來，幾個禮拜都是笑話。反過來說，如果有良好動員制度，就如二次世界大戰德國長期轟炸倫敦，最後也撐下來了。胡強調，即使解放軍登陸，我們只要頑抗到底，絕對不會像外界想像台灣不堪一擊。

(中時)