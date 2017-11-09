劉香慈拋嫩兒觀賞《血觀音》 黃瑄孕後首露面

2017年11月09日 16:42 中時 洪秀瑛

黃瑄懷孕後首露面。（陳俊吉攝）

民視鳳凰藝能旗下藝人們力挺傅子純。（陳俊吉攝）

傅子純首次演出電影《血觀音》，民視鳳凰藝能葉歡、王瞳、劉香慈、Gino、王燦、高欣欣、兵家綺、李珞晴、黃瑄、艾成、林則希、郭亞棠、邱子芯、鄭楠鐘等今午出席力挺同門的傅子純。

傅子純在劇中大尺度表現，讓葉歡直呼「臀部太可口了！」；和傅子純一起拍八點檔《幸福來了》的王瞳，被問「艾成跟傅子純的臀部，誰比較好看」？王瞳直呼「我沒用過傅子純的，不知道好不好用」，讓全場笑翻，王瞳男友艾成在旁忙搭腔「我兄弟的屁股當然好用阿」。

目前懷孕12週又3天的黃瑄，大露美胸出場，把好運帶給傅子純，直呼只能趁現在身材變好的時候多露一點，也透露產檢時，醫師跟她說預產期是5月18日，她當場眼淚噴發「是我的拾兒（過世的愛犬）回來了」。

被問到想要男孩還是女孩？黃瑄感性說「只要孩子平安健康就好了」，寶寶是在泰國度蜜月的時候懷上的，她老公知道後，第一時間準備各家月子中心的網頁連結讓她挑選，暖心舉動讓她忍不住說「真的嫁對了」。

Gino說看完電影會很想「出櫃」，因為劇情裡的女生真的太可怕了。剛完成電影《乳‧房》拍攝的劉香慈也亮麗出席，觀影後得知以《阿不拉的三個女人》入圍亞洲電視節大獎最佳女主角，驚訝猛問「這是真的嗎？還是給媽媽開心的」？她說會在午夜夢迴時再開心一次，也已經開始想小朋友要託付給誰照顧，當天要穿什麼衣服出席盛會。劉香慈今丟下兒子Te

ddy欣賞電影，結果看電影很投入，一看完電影就想要跟兒子說「社會有邪惡的一面，但是你可以選擇當媽媽的乖小孩」，讓她久久拋不開電影的「百感交集」，忍不住感嘆「這世界就是這樣」，鼓勵大家到電影院觀賞體會。

(中時)