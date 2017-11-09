憂心校園鉛水管 竹議員要求再清查

2017年11月09日 16:41 中時 陳育賢

新竹市議員施乃如9日在議會期會單位質詢時關心學童校園用水問題，針對校園鉛水管問題，擔心鉛的毒性可能影響學童發育、學習障礙，要求市府盤點清查竹市有無此問題，市府則回應表示，竹市並無鉛管等相關問題，並會嚴格把關。

施乃如指出，在外縣市有傳出鉛水管問題，她要特別提醒新竹市府團隊務必須重視面對這問題，雖然資料提及在新竹市已經無鉛水管問題存在，但這部分主要在於外管線路，對於校園內的鉛水管是否明確統計與汰換，需要教育處趕緊進行盤點清查，務必讓學童在無鉛環境下快樂健康求學。

施乃如表示，除了鉛水管之外，據了解全台有9成的水龍頭含鉛，若不趕緊加以統計汰換，對學童每日刷牙洗臉、清洗餐具、洗手等用水環境將有很大的影響，要求市府應加強統計，正視問題。

她同時提到，自來水管的材質與使用年限問題，雖然管線通常包覆在建築物內，要汰換所需的工程浩大且費用龐大，但用水問題不得不正視，目前老舊的水管日積月累，囤積泥沙與細菌孳生，難保學童不會直接飲用自來水。

她要求市府相關單位應編列清洗水管預算，就如同編列清洗水塔與飲水機的年度費用預算，唯有短期暫時解法，先針對老舊水管進行清洗，才可改善學童用水衛生問題。

除了水管、水龍頭之外，施乃如同時針對整體用水設備，水塔、飲水機等校園整體用水衛生問題進行提醒，要求教育處對於校園學童用水衛生環境必須整體盤點，務必提供給學童1個健康的環境，也讓家長可以安心免於擔心此問題。

(中時)