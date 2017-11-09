高雄市議會即將主辦下屆「日台交流高峰會」

高市議長康裕成宣布明年將由高雄市議會舉辦「第四屆日台交流高峰會」。（林宏聰攝）

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日本全國日台友好議員協議會、歷屆日台交流高峰會主辦單位9日連袂參訪高雄市議會，議會工作人員在門口夾道歡迎，並熱情揮舞台灣、日本國旗。（林宏聰攝）
高市議長康裕成宣布明年將由高雄市議會舉辦「第四屆日台交流高峰會」。（林宏聰攝）

高雄市議會即將主辦下屆「日台交流高峰會」，日本全國日台友好議員協議會及歷屆高峰會主辦單位，9日來台參訪高市議會，在協議會長藤田和秀見證下，由高市議長康裕成接下明年主辦權；康裕成表示，主辦這項高峰會責任重大，一定會全力以赴，讓日本友人看見高雄主辦活動的能力。

日本全國日台友好議員協議會、歷屆日台交流高峰會主辦單位9日連袂參訪高雄市議會，議會工作人員在門口夾道歡迎，並熱情揮舞台灣、日本國旗，讓來訪的日台友好議會成員感覺賓至如歸。

高市議長康裕成、副議長蔡昌達、國民外交促進會會長蕭永達、副會長李順進、高閔琳共同接待參訪團，並宣布第四屆台日交流高峰會，將於明年7月7日在高雄舉辦，這也將是台日交流高峰會首次離開日本舉行。

日本「全國日台友好議員協議會」藤田和秀會長、日台交流高峰會第一屆主辦委員長安達前、第二屆委員長遠藤富士雄、第三屆委員長原口亮志，全部到齊，並與來自金澤、和歌山、熊本、名古屋、福岡等議會的多位資深議員，一起參訪高市議會。

安達前預估，明年最多將有250名日本地方議員，到高雄參加高峰會，日本全國日台友好議員協議會也將全力協助高市議會，成為高雄舉辦第四屆高峰會的後盾。

高雄市長陳菊則利用議會質詢休息時間，親自向日台友好議員協議會參訪團致意，她表示，市府將支持議會舉辦明年台日交流高峰會，高雄舉辦國際會議有充分經驗與實力，相信市議會能夠成功舉辦這場高峰會。

(中時)

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