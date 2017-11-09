林美珠：修法是給勞工彈性 李明賢：選票也更多彈性？

勞動部長林美珠說，「一例一休」修法是給勞工彈性，國民黨文傳會主委李明賢質疑，選票也更多彈性？(翻攝自李明賢臉書)

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中時電子報

一例一休再修法，行政院會今天通過《勞動基準法》修正草案，外界質疑，蔡政府去年底已修《勞基法》，今年新法才上路，如今又再次修法，是否有政策髮夾彎？勞動部長林美珠在會後記者會中說，原則沒有變，修法是給雇主和勞工更多彈性。

國民黨文傳會主委李明賢在臉書表示，部長中文能力有需要再教育！「髮夾彎」與「彈性」的差別在哪裡？明明就是改變、轉彎了，你偏偏要說是彈性，難道這樣選票就會有更多彈性？

「一例一休」再修法，今天早上行政院前大批勞工上街抗議。(翻攝自李明賢臉書)

李明賢也PO出今天早上行政院前勞工抗議的場景，質疑為何民進黨的勞動政策，居然是企業讚揚、勞工上街抗議？這不是勞資關係失衡，孰令致之？蔡英文總統過去曾說「政府有責任把臺灣的勞工，從低薪和過勞的邊緣拉回來」！現在回頭看看蔡總統的談話，能不讓勞工火大嗎？

網友紛紛留言「這根本是現在的林美珠打臉過去的林美珠!」、「一人得道雞犬升天」、「人綠了腦不只殘還裝屎了？」、「又再講壕肖話，開了一帖包了糖衣的毒藥嗎？」、「怎麼看都偏向資方而非勞資受益」、「可憐的勞工們還要辛苦勞累到什麼時候」、「怪選民笨相信蔡英文的選舉語言」、「這就是所謂不願面對現實的民進洞」。

(中時電子報)

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